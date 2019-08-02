HABER

THY, River Plate'in forma sponsoru

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 16:05 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü Arjantin futbol takımı River Plate, 3 yıl boyunca oynayacağı müsabakalarda THY logolu forma ile boy gösterecek

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), 2019-2020 sezonundan itibaren 3 yıl boyunca dünyaca ünlü Arjantin futbol takımı River Plate'e forma sponsorluğu yapacak.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY, River Plate ile anlaşmaya vardı. Anlaşma kapsamında River Plate 3 yıl boyunca oynayacağı müsabakalarda THY logolu forma ile boy gösterecek. Bu anlaşma ile THY, "The Millionaires" olarak da bilinen River Plate'e sponsor ilk hava yolu şirketi oldu.

River Plate, 4 Ağustos Pazar günü Lanus ile oynayacağı maçtan itibaren 3 sezon boyunca THY logolu formaları ile mücadele edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olarak, dünyanın en önemli futbol takımlarından River Plate’in forma sponsoru olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu anlaşmanın, Türk Hava Yollarının spora ve sporcuya desteğini göstermesi ve her zaman başarı odaklı bir strateji izlemesi açısından çok önemli olduğu kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

Uzun yıllardır futbola verdiği destekle bilinen bayrak taşıyıcı hava yolu THY, geçmişte Barcelona, Manchester United ve Borussia Dortmund gibi önemli kulüplerin yanı sıra UEFA EURO 2016'ya da sponsor olmuştu. THY, Lionel Messi ve Didier Drogba gibi ünlü isimlerle geçmişte çekilen reklam filmleriyle de önemli başarılara imza atmıştı.

2003'ten beri arıyorlardı! Öyle bir buluşa imza attılar ki...2003'ten beri arıyorlardı! Öyle bir buluşa imza attılar ki...
Turizmcilerden 'rezervasyonsuz tatile çıkmayın' uyarısıTurizmcilerden 'rezervasyonsuz tatile çıkmayın' uyarısı
ISUBÜ’den AYM’ye "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" tepkisiISUBÜ’den AYM’ye "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
forma sponsorluğu futbol River Plate THY

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Galoş' eleştirisi

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Galoş' eleştirisi

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

Bir banka daha faizleri indiriyor

Bir banka daha faizleri indiriyor

İfadeleri ortaya çıktı! Aşiret kararı alınmış

İfadeleri ortaya çıktı! Aşiret kararı alınmış

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İDO'nun Büyükçekmece-Bursa seferleri başladı

İDO'nun Büyükçekmece-Bursa seferleri başladı

Prof. Dr. Emin Işık son yolculuğuna uğurlandı, cenazeye Erdoğan da katıldı

Prof. Dr. Emin Işık son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika! Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Bakan Kurum'dan son dakika Salda Gölü açıklaması

Salda Gölü'yle ilgili yeni gelişme

Haydarpaşa Garı'ndaki arkeolojik kazılarda bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Antalya'da nem oranı yüzde 80'e ulaştı

O kent nem bulutlarıyla kaplandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.