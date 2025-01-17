THY Şam uçuşlarını başlatırken, Suriye iki ülkeye kapılarını kapattı: İsrail ve İran vatandaşları...

23 Ocak Perşembe günü Suriye'nin başkenti Şam'a ilk seferini düzenleyecek olan Türk Hava Yolları (THY), resmi internet sitesi üzerinden yolculara özel seyahat bilgilendirmesi yayımladı.

İKİ ÜLKENİN VATANDAŞLARI SURİYE'YE GİREMEYECEK

Buna göre, Suriye'ye seyahat edecek olan yolcular için Suriye Arap Cumhuriyeti makamlarınca bir dizi kararlar alındı. Karara göre, İsrail ve İran vatandaşları hariç tüm ülke vatandaşları Suriye'ye giriş yapabilecekler.

SURİYE VATANDAŞLARI BELGE İBRAZ EDECEK

Suriye vatandaşlarının Suriye uyruklu olduğunu gösteren bir belge ibrazı olacak. Lübnan vatandaşları ise anne veya babalarının Suriye vatandaşı olması halinde veya başka bir ülkede oturum hakkı ya da vizesi olması halinde ülkeye giriş yapabilecek.

Öte yandan, basın mensupları da özel bir izne tabi tutulacak.