THY Science Expo'ya rekor başvuru

Türkiye ve dünyanın sayılı bilimsel etkinlikleri arasında gösterilen, Türk Hava Yolları (THY) ana sponsorluğunda bu sene 8'incisi düzenlenecek "THY Science Expo 2019"un proje yarışmalarına ülkenin dört bir yanından rekor başvuru geldi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı iş birliğinde, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi ev sahipliğinde, Milli Eğitim ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıkları ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının destekleriyle gerçekleştirilecek THY Science Expo, bu yıl da binlerce bilim meraklısını ağırlamaya hazırlanıyor.

Bursa'yı dünyaya tanıtan festivalin bu yılki teması "Dijital Türkiye" olarak belirlendi.

Yerli ve milli üretimle nitelikli iş gücüne destek vermek hedefiyle 2-5 Mayıs'ta TÜYAP Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek festivalin proje yarışmalarına, Türkiye'nin dört bir yanından rekor başvuru oldu.

Çocuk Mucitler (10-13 yaş), Genç Mucitler (14-17 yaş), Usta Mucitler (18 yaş ve üstü) kategorilerinde düzenlenen ve 111 bin lira para ödülünün dağıtılacağı yarışma kategorilerine, Edirne'den Kars'a bine yakın başvuru yapıldı.