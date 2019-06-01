THY, seçim için ücretsiz bilet değişikliği uygulamasını 8 Haziran’a kadar uzattı

Türk Hava Yolları (THY), 23 Haziran’da İstanbul Büyükşehir Belediye seçiminin yenilenmesi kararı sonrası 31 Mayıs’a kadar ücretsiz bilet değişikliği uygulamasının 8 Haziran’a kadar uzatıldığını duyurdu.

Türk Hava Yolları Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada yerel seçim münasebetiyle 31 Mayıs’ta kadar uygulanan ücretsiz bilet değişikliği hakkının 8 Haziran’a kadar uzatıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, “23 Haziran 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye seçiminin yenilenmesi üzerine, İstanbul’da oy kullanacak yolcularımız için bazı düzenlemelerimiz bulunuyor. 26 Mayıs 2019 ve öncesinde biletleri düzenlenmiş, 23 Haziran 2019 gününü kapsayan tarihlerde İstanbul çıkışlı dış hat uçuşu ya da İstanbul çıkışlı/varışlı iç hat uçuşu olan yolcularımızın 8 Haziran 2019 tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla, yeni rezervasyonun orijinal seyahat tarihinden 7 gün önce veya 7 gün sonrasında bir uçuşa yapılması durumunda rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır” denildi.