THY sefer sayısı açısından Avrupa ikincisi

Sefer sayısı 2019'a kıyasla yüzde 30 düşen THY, iniş ve kalkışlar açısından Avrupa'da ikinci sırada yer aldı.Korona krizinden olumsuz etkilenen havacılık sektöründe, Türk Hava Yolları (THY) sefer sayısındaki düşüşe rağmen Avrupa'nın ikinci hava yolu oldu. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın (Eurocontrol) hafta başında açıkladığı rapora göre, 2019 yılına kıyasla 2021'de sefer sayısı yüzde 30 düşen THY, günde 938 uçuş ile Avrupa'da ikinci sırada yer aldı. Raporda, iç hatların yanı sıra yaz aylarındaki trafiğin THY'yi olumlu etkilediğine işaret edildi.

Koronavirüs salgını başlamadan önceki dönem olan 2019 yılında THY'nin günlük sefer sayısı bin 331 olarak kayıtlara geçmiş ve Ryanair, Easyjet ve Lufthansa'dan sonra dördüncü olmuştu.

İstanbul merkezli Pegasus Hava Yolları da korona krizinde tırmanışa geçti. 2019 yılına kıyasla 2021'de günlük sefer sayısı yüzde 22 düşerek 367 olan Pegasus, Avrupa'daki hava yolu şirketleri arasında sekizinci oldu. Pegasus, 2019 yılında sefer sayısı açısından 14'üncü sıradaydı.

Türkiye genelinde ise uçakların iniş ve kalkış sayısı 2019 yılına kıyasla yüzde 30 düşerek, 713 bin olarak kaydedildi.

İstanbul Havalimanı ikinci sırada

Eurocontrol'un raporunda korona krizinin havalimanlarına etkisi de ele alındı. Buna göre, İstanbul Havalimanı'ndaki iniş ve kalkışların sayısı 2019 yılına göre yüzde 15 düşmesine rağmen, günde 762 sefer ile Avrupa'da ikinci sırada yer aldı. Avrupa birincisi ise 767 iniş ve kalkış ile Amsterdam Havalimanı oldu. 2019 yılında İstanbul Havalimanı sekizinci sıradaydı.

Yüzde 22'lik düşüşe rağmen günde 488 iniş ve kalkışın gerçekleştiği Sabiha Gökçen Havalimanı da Avrupa'daki havalimanları arasında yedinci sırada yer aldı.

Lufthansa ve British Airways'in uçuşlarında sert düşüş

Ucuza uçak bileti sunan İrlandalı hava yolu şirketi Ryanair sefer sayısındaki yüzde 43 düşüşe rağmen, günde bin 321 sefer ile Avrupa'da birinci oldu. 2019 yılında da listenin birinci sırasında yer alan Ryanair günde 2 bin 323 sefer gerçekleştiriyordu.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın sefer sayısında ise 2019'a kıyasla yüzde 59, Lufthansa'nın yan kuruluşu olan Easyjet'in seferlerinde ise yüzde 64 düşüş kaydedildi. Avrupa'nın önde gelen hava yolu şirketlerinden British Airways'de ise 2019'a kıyasla sefer sayısında yüzde 70 düşüş yaşandı. Raporda, İngiliz hükümetinin korona önlemleri kapsamında getirdiği seyahat kısıtlamalarının bu düşüşte etkili olduğu ifade edildi.

2021'deki zarar 18 milyar 500 milyon euro

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın raporuna göre, Avrupa genelinde 2021 yılında 6 milyon 200 iniş ve kalkış kayıtlara geçti. Raporda, bunun koronavirüs salgını öncesindeki dönem olan 2019'da kaydedilen 11 milyon 100 bin sefere kıyasla 4 milyon 900 daha az olduğu belirtildi. 2020 yılında ise 2019'a kıyasla kaydedilen sefer sayısı 5 milyon daha az olmuştu.

Eurocontrol'un tahminlerine göre, sefer sayılarının düşmesi ile havayollarının net zararı da 18 milyar 500 milyon euroya ulaştı. 2020 yılında ise zarar 22 milyar 200 milyon olarak kaydedilmişti.

Karbondioksit miktarı azaldı

Eurocontrol'ün raporunda uçak sefer sayılarındaki düşüşün çevre açısından olumlu sonuçları olduğuna da dikkat çekildi. Kasım 2021'e kadar uçakların neden olduğu karbondioksit miktarı, 2019'daki miktarın sadece yarısı oldu. Buna göre, 2019 yılına kıyasla karbondioksit emisyonu 106 milyon ton olarak kaydedildi.

DW, dpa/JD, BK

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