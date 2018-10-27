THY seferlerine grev engeli

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA) BELÇİKA'nın Brüksel Havalimanı'ndan yer ve yolcu hizmetleri personelinin yapacağı grev nedeniyle Türk Hava Yolları'nın Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapacağı seferler iptal edildi.

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklama şöyle denildi:

"Brüksel'de handling (yer ve yolcu hizmetleri) personellerinin grev yapacak olması nedeniyle 28 Ekim'de yapılması planlanan ;TK-1937-38 İst-Brüksel-İst, Tk 1943-44 ist-brüksel-ist, Tk 1939-40 ist-brüksel-ist. Tk 1941 ist-brüksel, Tk 1945-46 sabiha gökçen-brüksel-sabiha gökçen, Tk 6921-22 ist-brüksel-ist ( ilave sefer) ve Tk 1942 brüksel-ist ( 29 ekim sabah seferi) seferleri iptal edildi."

