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THY SEFERLERİNE TAYFUN ENGELİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 22:32 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları'nın(THY) yarın yapılması planlanan Hongkonk seferi Mangkhut Tayfunu nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi.

Haber: İbrahim YILDIZ / İstanbul,(DHA)
Türk Hava Yolları'nın(THY) yarın yapılması planlanan Hongkonk seferi Mangkhut Tayfunu nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada yarın yapılması planlanan TK-70 sefer sayılı İstanbul-Hongkonk ve TK-71 sefer sayılı Hongkonk-İstanbul seferlerinin iptal edildiğini açıklandı.

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