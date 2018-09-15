THY SEFERLERİNE TAYFUN ENGELİ 

Haber: İbrahim YILDIZ / İstanbul,(DHA)

Türk Hava Yolları'nın(THY) yarın yapılması planlanan Hongkonk seferi Mangkhut Tayfunu nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada yarın yapılması planlanan TK-70 sefer sayılı İstanbul-Hongkonk ve TK-71 sefer sayılı Hongkonk-İstanbul seferlerinin iptal edildiğini açıklandı.

