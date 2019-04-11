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THY, Sharjah'a sefer başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 14:56 | Son Güncelleme

THY, Birleşik Arap Emirlikleri'nin üçüncü büyük destinasyonu Sharjah'a haftanın her günü karşılıklı uçacak

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), Birleşik Arap Emirlikleri’nin üçüncü büyük destinasyonu Sharjah’ı uçuş ağına ekledi.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en çok ülkesine uçan THY, uçuş ağını her geçen gün genişletiyor.

THY, Birleşik Arap Emirlikleri’nin en çok tercih edilen turizm merkezlerinden haftanın her günü karşılıklı uçacağı Sharjah’a tarifeli seferleri başlattı. Sharjah, THY'nin uçuş ağına eklediği 307. destinasyon oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde Abu Dhabi ve Dubai’nin ardından THY'nin 3. uçuş noktası olarak Sharjah’a düzenlenen seferler, İstanbul-Sharjah-İstanbul parkurunda icra edilecek.

Hat açılışı programında açıklamalarda bulunan THY Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, İstanbul Havalimanı ile birlikte Türk havacılığında ve turizm sektöründe yeni bir dönem başladığını belirtti.

Olmuştur, yeni ve devasa operasyon merkezinin uçuş ağını genişletme noktasında eşsiz bir performans sergileme avantajı sağladığını kaydederek, "Bugün, yeni dönem stratejimizin bir parçası olarak Sharjah'ı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Abhu Dhabi ve Dubai'den sonra üçüncü destinasyon olarak Türk Hava Yolları'nın sürekli genişleyen uçuş ağına eklediğimiz için oldukça mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Türkçe'de Şarika olarak da adlandırılan, Birleşik Arap Emirlikleri’nin üçüncü büyük ve en kalabalık noktası olan Sharjah, 1998 yılında Arap dünyasının kültürel başkenti seçildi. Çöl sıcağından kaçarcasına kurulmuş bir kıyı kenti olan Sharjah, eski ama modern, nüfus yoğunluğuna rağmen huzurlu; ayrıca tarih, kültür ve ekonomi yönünden de zengin bir yer olması nedeniyle buraya seyahat eden turistlerin ilgisini çekiyor.

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sefer Sharjah Türk Hava Yolları (THY)

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