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THY Sudan seferini iptal etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 01:11 | Son Güncelleme

THY Sudan seferini iptal etti

Sudan'da askerin göstericilere ateş açması ve 30 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, Türk Hava Yolları (THY) Sudan'ın başkenti Hartum'dan İstanbul'a yapılan seferini iptal etti.

THY internet sitesinde yapılan açıklamada, 4 Haziran Salı günü saat 00:30'da yapılması planlanan TK 0681 Hartum-İstanbul seferinin iptal edildiği duyuruldu.

Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) bazı hava yolu şirketleri Sudan'da yaşanan gerginlik nedeniyle bu ülkeye yapılması planlanan uçak seferlerini iptal etmişti.

- Sudan'daki olaylar

Sudan ordusu, başkent Hartum'daki karargah önünde haftalardır demokrasi nöbeti tutan halka sabah müdahale etmiş ve müdahalenin ardından Sudan'daki bazı muhalif parti ve kurumlar, Askeri Konseye görevini bırakma çağrısında bulunmuştu.

Sudan Doktorlar Komitesi, ordu birliklerinin göstericilere müdahalesi sonrası ölenlerin sayısının 30'a yükseldiğini ve yüzlerce insanın açılan ateş sonucu yaralandığını açıklamıştı.

Ülkede 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinden sonra ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.

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Sudan

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