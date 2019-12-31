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  4. THY Tazminat Konusunda Boeing'le Anlaştı

THY Tazminat Konusunda Boeing'le Anlaştı

31.12.2019 11:56 | Son Güncelleme

Türk Havayolları 737 MAX uçaklarının uçuşlardan çekilmesi neticesinde oluşan zararı karşılığında Boeing şirketiyle zararların bir kısmının tazmin edilmesi konusunda anlaşmaya vardı

THY Tazminat Konusunda Boeing'le Anlaştı

Türk Havayolları, 737 MAX uçaklarının uçuşlardan çekilmesi neticesinde oluşan zararı karşılığında Boeing şirketiyle, zararların bir kısmının tazmin edilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

THY tarafından Kamu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklamada, "Ortaklığımız yere indirilen ve teslimatları yapılamayan Boeing 737 Max uçaklarıyla ilgili maruz kaldığı kayıplarının belli bir kısmının Boeing tarafından tazmin edilmesi konusunda Boeing ile anlaştı” denildi.

KAP’a gönderilen açıklamada ne kadarlık bir tazminat tutarı üzerinde anlaşıldığına dair detay paylaşılmadı. Basına yansıyan iddialar, 200 milyon doların üzerinde bir tutar karşılığı anlaşma yapıldığı şeklinde.

Türk Hava Yolları’nın filosunda 12 adet 737 MAX tipi uçak bulunuyor ve bu uçaklar Mart ayından bu yana tüm dünyada güvenlik gerekçesiyle alınan karar dolayısıyla uçuşlardan çekilmiş durumda.

THY’nin henüz teslim almadığı ancak üretimi tamamlanmış 12 737 MX uçağı da Boeing’in Seattle’daki tesisinde bulunuyor.

Nisan 2013 tarihinde, Türk Hava Yolları ve Boeing tarafından imzalanan anlaşma uyarınca THY, 40 adet 737 MAX 8, 10 adet 737 MAX 9 uçağı kesin siparişi vermiş, 25 adet 737 MAX 8 siparişi için de opsiyon anlaşması yapılmıştı.

Birkaç hafta önce Türk Hava Yolları’nın Boeing’e karşı tazminat davası açmaya hazırlandığı haberleri duyulmuştu.

Boeing şirketinin ürettiği 737 MAX tipi uçakları 5 ay içerisinde iki ayrı kaza yapmış ve 346 kişinin ölümüne neden olmuştu. Bunun üzerine Boeing şirketi bu uçakların uçuşlardan çekilmesi kararını almıştı.

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