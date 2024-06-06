THY uçağı acil durum bildirdi! İstanbul'a döndü

Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Panama City seferini icra eden TK801 sefer sayılı Boeing 787-9 Dreamliner tipi yolcu uçağı, bu sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı’ndan kalkış yaptı. Fransa hava sahasındayken TC-LLN kuyruk tescilli uçakta acil durum kodu bildirildi. Durum üzerine uçuş ekibi Biskay körfezi üzerinden dönerek Paris'e divert kararı aldı. Bu karardan vazgeçilmesi üzerine ekip iniş için İstanbul’a yönlendirildi.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Acil durumun nedeni öğrenilemezken, THY yetkililerinden de konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

İSTANBUL'A İNDİ

Acil durum ilan edilmesine rağmen saatlerce havada kalan uçakta, teknik bir arızadan kaynaklı acil durum deklare edildiği iddia edildi. Boeing tipi yolcu uçağı akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı’na sorunsuz iniş yaptı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır





