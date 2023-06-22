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THY uçağı acil iniş yaptı

22.06.2023 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THY'nin Siirt-İstanbul seferini yapan uçağı teknik arıza nedeniyle Batman'a acil iniş yaptı.

THY uçağı acil iniş yaptı

Siirt-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları’na (THY) ait TK2657 sefer sayılı yolcu uçağı, teknik bir arıza uyarısı üzerine Batman Havalimanı’na acil iniş yaptı. Uçak kontrollerin ardından yeniden İstanbul'a hareket etti.

THY’nin TK 2657 sefer sayılı uçağı, İstanbul seferini yapmak için Siirt Havalimanı’ndan saat 11.40’ta kalkış yaptı. Uçak, teknik arıza uyarısı üzerine, kalkıştan kısa süre bir sonra Batman Havalimanı’na acil iniş yaptı. Uçak, kontrolleri yapıldıktan sonra İstanbul'a gitmek için yeniden havalandı.

(DHA)

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