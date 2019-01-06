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THY uçağı Lviv'de pistten çıktı!

DÜNYA HABERLERİ  | 06.01.2019 15:00 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları'nın (THY) Lviv-İstanbul seferini yapacak uçağının kalkış öncesinde pistten çıktığı belirtildi.

THY uçağı Lviv'de pistten çıktı!

Lviv Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre TK442 sefer sayılı Boeing 737-800 (TC-JVI) tipi THY uçağı, kalkış için taksi yaptığı sırada yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle toprak alana çıktı.

Uçaktaki 59 yolcu ve 6 mürettebat yara almazken yolcular olayın ardından havalimanı terminaline çıkarıldı. Uçağı kurtarmak için çalışma yapılıyor.

Bu arada havalimanında iniş ve kalkışların geçici olarak durdurulduğu, Lviv Havalimanı'na giden uçakların başka havalimanlarına yönlendirildiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
THY uçak liviv

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