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THY uçağı türbülansa girdi: 30 yaralı

10.03.2019 13:37 | Son Güncelleme

İstanbul-New York seferini yapan THY uçağının inişe yakın türbülansa girmesi sonucu 28 yolcu ile 2 personel hafif şekilde yaralandı.

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-New York seferini yapan uçağının türbülansa girmesi sonucu 30 kişi hafif şekilde yaralandı.

Cumartesi meydana gelen olaya ilişkin THY’den yapılan açıklamada, “Türbülans nedeniyle 28 yolcumuz ve 2 kabin personelimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Uçuşumuzda görevli, deneyimli ekibimizin idaresinde uçağımız JFK meydana inişini sorunsuz şekilde gerçekleştirmiştir” denildi. Yaralananların iniş sonrasında kontrol amacıyla hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

Fransız haber ajansı AFP, New York JFK Havalimanı yetkililerine dayandırdığı haberinde, bir hostesin bacağının kırıldığını, yaralanan diğer kişilerin vücudunda ise ezik ve kesiklerin bulunduğunu yazdı.

THY’nin açıklamasında, TK 01 sefer sayılı İstanbul-New York uçuşunu gerçekleştiren uçağın, “New York meydana yaklaşma sırasında öngörülemeyen olumsuz hava koşullarına (türbülans) maruz” kaldığı belirtildi. Açıklamada, uçakta 326 yolcu ve 18 kişilik uçuş ekibinin bulunduğu kaydedildi.

İHA,AFP/JD,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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