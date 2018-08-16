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THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 20:42 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları (THY)'nın New York-İstanbul seferini yapan yolcu uçağının tuvaletinde sigara içen yolcuya bin 171 TL ceza kesildi.

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

THY'nin New York-İstanbul seferini gerçekleştiren TK12 sefer sayılı yolcu uçağında ABD pasaportlu ve Mısır'a transit giden M.D. adlı yolcu, tuvalette sigara içti.

SİGARA İÇEN YOLCU KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Durumu fark eden kabin ekipleri, kaptan pilota haber verdi. Atatürk Havalimanı'na inen uçağa polis ekipleri çağrıldı. Uçağın içine gelen polis ekipleri, sigara içen yolcuyu karakola götürdü.

BİN 717 TL PARA CEZASI KESİLDİ

Kabahatlar Kanunu'na göre, bin 717 TL para cezası verilen yolcu, işleminin ardından Mısır'a gönderildi.


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Anahtar Kelimeler:
Türk Hava Yolları THY sigara

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