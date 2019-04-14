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THY uçağına bomba ihbarı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 23:27 | Son Güncelleme

TÜRK Hava Yolları'nın (THY) Bremen-İstanbul seferini yapan yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı.

İbrahim YILDIZ /İSTANBUL,(DHA)-TÜRK Hava Yolları'nın (THY) Bremen-İstanbul seferini yapan yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. Uçak, İstanbul Havalimanı'na inişinin ardından güvenli alana çekilirken, yapılan aramalarda ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.
Edinilen bilgiye göre, Almanya' nın Bremen kentinden İstanbul seferini yapan THY' nin TC-JHY kuyruk tescilli Boeing 737-800 tip uçağına inişi sırasında bomba ihbarı yapıldı. Uçağın İstanbul Havalimanı'na inişi öncesi apronda itfaiye ve ambulans ekipleri hazır bekletildi. Uçak sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirirken, güvenli bir alana çekildi. Uçaktan inen yolcular ve valizler teker teker arandı. Yapılan kontrollerin sonunda ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

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