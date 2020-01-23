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  4. THY uçağında 'Corona' alarmı! THY Basın Müşavirliğinden açıklama

THY uçağında 'Corona' alarmı! THY Basın Müşavirliğinden açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 09:57 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları’nın (THY), İstanbul – Bogota – Panama seferli uçağında seyahat eden Çin uyruklu bir yolcunun 'gizemli virüs' (Corona) taşıdığı şüphesiyle ilgili olarak THY Basın Müşavirliğinden açıklama yapıldı.

THY uçağında 'Corona' alarmı! THY Basın Müşavirliğinden açıklama

Türk Hava Yolları’nın (THY), İstanbul – Bogota – Panama seferli uçağında seyahat eden Çin uyruklu bir yolcunun uçağın aktarma noktası Bogota'dan Panama'ya kalkış için hazırlanıldığı sırada 'gizemli virüs' (Corona) taşıdığından şüphelenildi. Türk Hava Yolları Basın Müşavirliğinin konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"22 Ocak tarihinde icra edilen TK 800 sefer sayılı uçuşumuz ile Bogota’ya seyahat eden Çin uyruklu bir yolcumuzun Corona Virüsü taşıdığından şüphe edilmiştir. Aktarma noktası olan Bogota’dan Panama’ya kalkış için hazırlanan uçağımız kontrol kulesi tarafından tedbir amaçlı bekletilmiş ve yolcumuzun şüphe duyulan virüs ile ilgili kontrolleri gerçekleştirilmiştir. İlgili ülkenin sağlık bakanlığı tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda yolcumuzun sağlık durumunun iyi olduğu ve Corona Virüsü’nü taşımadığı anlaşılmıştır. Uçağımız devam seferi olan Bogota – Panama uçuşunu yerel saat ile 14:57’de gerçekleştirmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
THY gizemli virüs corona virüsü

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