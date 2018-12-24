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THY uçağında doğan Benel bebek ABD'ye gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 14:24 | Son Güncelleme

Kinshasa-Librevil-İstanbul tarifeli uçağında 11 gün önce dünyaya gelen ve Benel ismi verilen bebek, ailesiyle birlikte ABD'ye gitti

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları'nın (THY) Kinshasa-Librevil-İstanbul tarifeli uçağında seyahat eden Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu bir yolcunun 11 gün önce dünyaya getirdiği Benel ismi verilen bebek ailesiyle birlikte ABD'ye gitti.

Sağlık kontrollerinin tamamlandığı hastaneden annesi Musuamba Mıchoukayembe'nin (21) kucağında Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'ne gelen Benel bebeği, Turkish Ground Services (TGS) yer hizmetleri şirketi görevlileri karşıladı.

THY'nin business kontuvarında işlemleri tamamlanan aile, THY'nin TK 079 sefer sayılı uçağıyla San Fransisco'ya gitti. Ailenin, buradan da Dallas'a gideceği öğrenildi.

Uçuştan önce havalimanında görevli basın mensuplarına konuşan baba Kayoka Renemukadi doktor olduğunu belirterek, THY kabin ekibinin yardımıyla uçakta doğumu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Renemukadi, kendisine yardımcı olan herkese teşekkür etti.

THY'nin bilet hediye ettiği Benel bebek ve ailesinin 10 günlük otel ve hastane masrafları da THY tarafından karşılandı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinshasa'dan 13 Aralık'ta hareket eden uçakta bulunan Musuamba Mıchoukayembe'nin kalkıştan yaklaşık 3 saat sonra Nijer hava sahası üzerinde doğum sancıları başlamıştı. Sancı başladığı sırada uçağın arka bölümünde bulunan tuvalete giden yolcuya ilk müdahaleyi doktor eşi Kayoka Renemukadi yapmıştı. Uçağa binmeden görevlilere 32 haftalık hamile olduğunu bildirdiği öğrenilen yolcu, doktor eşi ve kabin ekibinin yardımıyla doğumu gerçekleştirmişti.

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