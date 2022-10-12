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THY uçağında kaos! Endonezyalı yolcu kabin memurunun parmağını ısırdı, uçak acil iniş yaptı

12.10.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Jakarta seferini yapan uçakta olay çıkaran bir yolcu, kabin memurunun parmağını ısırdı. Kabin ekibine de saldıran yolcu, uçağın acil iniş yapmasıyla polis tarafından gözaltına alınırken, kabin memuru da ayakta tedavi edildi. Uçak daha sonra Jakarta'ya hareket etti. olay çıkaran yolcunun isminin Mumamad Jhon Jaiz Boudewijn olduğu, Endonezya merkezli bir havayolu şirketinde pilot olarak çalıştığı bilgisi yer aldı.

THY uçağında kaos! Endonezyalı yolcu kabin memurunun parmağını ısırdı, uçak acil iniş yaptı

THY'nin İstanbul'dan Endonezya'nın başkenti Jakarta'ya gitmek üzere 2'si bebek 336 yolcusuyla dün havalanan TK56 sefer sayılı Boeing 777-300 tipi uçağında meydana gelen olayda, Endonezya uyruklu bir yolcu, uçaktaki diğer yolcuları rahatsız etti. Alkollü olduğu öğrenilen ve sorun çıkarmaya devam eden yolcu, kendisini uyaran kabin ekibine de saldırdı. Parmağını ısırdığı kabin memuruna yumruk ve tekmeyle saldırması üzerine uçağın pilotları Endonezya'nın Maden şehrine acil iniş kararı aldı.

SALDIRAN YOLCU, PİLOT ÇIKTI

Medan Havalimanı'na inen uçaktaki saldırgan yolcu polis tarafından gözaltına alındı. Kabin memuruna ilk müdahale de meslektaşları tarafından yapılırken, tedavisine başkent Jakarta'da devam edileceği öğrenildi. Uçak daha sonra Jakarta'ya hareket etti. Endonezya basınında yer alan haberlerde ise olay çıkaran yolcunun isminin Mumamad Jhon Jaiz Boudewijn (48) olduğu, Endonezya merkezli bir havayolu şirketinde pilot olarak çalıştığı bilgisi yer aldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya thy
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