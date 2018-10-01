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THY uçağında korku dolu dakikalar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 17:07 | Son Güncelleme

San Francisco-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağı, yolculardan birinin kalp krizi geçirmesi nedeniyle Norveç’e acil iniş yapmak zorunda kaldı.

THY uçağında korku dolu dakikalar!

Edinilen bilgiye göre, THY'nin TK-80 sefer sayılı TC-LJK tescilli Boeing 777-300 ER tipi uçak, İstanbul seferini yapmak üzere ABD’nin San Francisco Havalimanı’ndan havalandı.

PİLOT ACİL İNİŞ KARARI ALDI

Uçak Norveç Hava Sahası üzerindeyken, yolculardan biri aniden rahatsızlandı. Yolcuya ilk müdahale kabin görevlileri tarafından uçakta yapıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan yolcu için kaptan pilot, Norveç’in Bergen kentinde bulunan havalimanına acil iniş kararı aldı. Uçak sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirirken, yolcu ambulansla hastaneye götürüldü.

Norveç’e acil iniş yapan THY uçağının, yakıt ikmalinin ardından İstanbul seferini tamamlamak üzere yeniden havalanacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
THY uçak San Francisco kalp krizi

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