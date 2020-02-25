THY uçağında koronavirüs alarmı! Ankara'ya iniş yaptı

Türk Hava Yolları'nın (THY) Tahran-İstanbul seferini yapan TK879 sayılı uçağı, koronavirüs şüphesiyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Havalimanına çok sayıda ambulans sevk edilirken, bakanlık ve il sağlık müdürlüğü yetkilileri uçağın içine girerek yolcu muayenelerini yaptı.

17 YOLCUDA KORONAVİRÜS ŞÜPHESİ

12 yolcunun ateşinin sınır olarak konulan değerin üzerinde çıktığı belirlenirken, 17 yolcu koronavirüs şüphelisi olarak belirlendi.

Diğer yolcuların ateşlerinin ölçülmesi devam ediyor.

Uçakta 132 yolcu bulunuyordu.

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