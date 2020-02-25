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THY uçağında koronavirüs alarmı! Ankara'ya iniş yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2020 13:17 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Tahran- İstanbul seferini yapan THY uçağı bir yolcuda koronavirüs şüphesi nedeniyle Ankara'ya iniş yaptı. Esenboğa Havalimanı'na çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, uçakta bulunan 17 yolcunun koronavirüs şüphelisi olarak değerlendirildiği öğrenildi.

THY uçağında koronavirüs alarmı! Ankara'ya iniş yaptı

Türk Hava Yolları'nın (THY) Tahran-İstanbul seferini yapan TK879 sayılı uçağı, koronavirüs şüphesiyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Havalimanına çok sayıda ambulans sevk edilirken, bakanlık ve il sağlık müdürlüğü yetkilileri uçağın içine girerek yolcu muayenelerini yaptı.

17 YOLCUDA KORONAVİRÜS ŞÜPHESİ

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12 yolcunun ateşinin sınır olarak konulan değerin üzerinde çıktığı belirlenirken, 17 yolcu koronavirüs şüphelisi olarak belirlendi.

Diğer yolcuların ateşlerinin ölçülmesi devam ediyor.

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Uçakta 132 yolcu bulunuyordu.

Ayrıntılar geliyor...

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