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THY uçağında yaralanmalara neden olan türbülansın nedeni küresel ısınma mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 11:03 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-New York seferini yapan Boeing 777 tipi uçağın Amerika kıtasında şiddetli türbülansa girmesi, İngiliz bilim insanlarının daha önce yaptıkları "küresel ısınmadan dolayı uçakların türbülanstan daha fazla etkileneceği" yolundaki uyarıları anımsattı.

THY uçağında yaralanmalara neden olan türbülansın nedeni küresel ısınma mı?

Türk Hava Yolları'nın 9 Mart'ta İstanbul-New York seferini yapan Boeing 777 tipi uçağı, New York John F. Kennedy Hhavalimanı'na inişine 40 dakika kala şiddetli türbülansa girdi. Olay nedeniyle 28 yolcu ve iki kabin personeli yaralandı.Sağlık kontrolleri yapılan 28 yolcudan, ilk kontrollerde 18’i daha sonra ise dokuzu tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yaralılardan bir yolcu ve bir kabin memurunun tedbir amaçlı sağlık gözetimleri ise sürüyor.

"KÜRESEL ISINMA TÜRBÜLANS OLAYLARINI ARTIRIYOR"

Türk Hava Yolları uçağının Amerika kıtasında şiddetli türbalansa yakalanması, İngiliz bilim insanlarının küresel ısınmadan dolayı uçakların daha çok türbülansa yakalanacağı yolundaki bulgular ile sonuçlanan araştırmalarını akıllara getirdi. Reading Üniversitesi iklim bilimcisi Dr. Paul Williams, daha önce yaptığı bir araştırmada, iklim değişikliği yüzünden uçakların daha fazla türbülansa gireceği sonucunu kamuoyu ile paylaşmıştı. Araştırmada Amerika kıtasına yapılacak uçuşların daha türbülanslı olacağı belirtilmişti. İklim değişikliği en çok Avrupa-Amerika arasında yolcu taşıyan havayollarını etkileyecek.

"İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ STRATOSFERLERDE DEĞİŞİKLİĞE YOL AÇTI"

Dr. Paul Williams, iklim değişikliğinin stratosferde önemli değişimlere yol açtığına dikkat çekmiş ve şunları söylemişti: "Karbondioksik miktarının artması, ticari uçakların tercih ettiği 10 bin ile 12 bin metre irtifada farklı ısı katmanlarına neden oluyor. Bu katmanlar arasında seyahat eden uçaklar geçişler sırasında şiddetli türbülans yaşıyor. Açık havada bu tür şiddetli türbülanslara daha sık rastlanacak"

ABD UÇAKLARINDA TÜRBÜLANSTAN 655 KİŞİ YARALANDI

Amerikan Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) verilerine göre Amerikan uçaklarında 1980-2017 arasında türbülans nedeniyle yolcu ve kabin görevlisi toplam 524 kişi yaralandı. Her yıl ABD'de yaklaşık 58 kişi emniyet kemeri takmaması nedeniyle türbülans sırasında yaralanıyor. 1980'den 2008'e kadar ABD uçaklarında 234 türbülans kazası geçirildi. Bu kazalarda 298 ciddi yaralanma ve üç kişinin ölümüyle sonuçlandı.Üç ölümden en az ikisinin, emniyet kemeri işareti aydınlatılırken emniyet kemeri takmayan yolculardan oluştu. Genellikle, türbülansa bağlı kazaların üçte ikisi 30.000(9 bin 300 metre) feet veya daha yükseğinde meydana geldi.

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Kaynak: DHA

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