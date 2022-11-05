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THY uçağında yolcunun yaptığı şaka paniğe neden oldu! "Elimdeki bardağı atsam..."

05.11.2022 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon-İstanbul arasında sefer yapan THY uçağında bir yolcunun yaptığı şaka yüzünden bomba prosedürü uygulandı. Yolculardan birinin "Elimdeki bardağı yere atsam bomba gibi patlar" demesi üzerine polisler uçakta arama yaptı. İniş için öncelik isteyen uçakta yapılan aramada herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı.

THY uçağında yolcunun yaptığı şaka paniğe neden oldu! "Elimdeki bardağı atsam..."

Trabzon-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları’na (THY) ait yolcu uçağına "Elimdeki bardağı yere atsam bomba gibi patlar" şakası paniğe neden oldu. İstanbul Havalimanı’na iniş yapan uçakta polis ekipleri bomba prosedürü uyguladı.

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OLUMSUZ DURUMA RASTLANMADI

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Havalimanı'ndan saat 16.55' te kalkış yapan TK-2835 sefer sayılı Boeing B737-900 tipi THY uçağında kabin memurlarından su isteyen yolculardan biri, "Elimdeki bardağı yere atsam patlar’ şakası paniğe neden oldu. Kabin memuru bunun üzerine durumu pilota bildirdi. Uçağın pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek iniş için öncelik istedi. THY uçağı havalimanına sorunsuz şekilde iniş yaptı. Uçağın inişinden sonra polisin yaptığı çalışmalarda, uçakta sadece yolcunun bulunduğu alanda arama yapıldığı ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi. (DHA)

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