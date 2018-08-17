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THY UÇAĞINDA 'YÜKSEK ATEŞ' ŞÜPHESİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 11:44 | Son Güncelleme

  Haber: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL DHA  Mauritius-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) uçağında bulunan 10 yolcunun yüksek ateş şikâyeti üzerine uçağa Hudut Sağlık Ekipleri davet edildi.

Haber: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL DHA
Mauritius-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) uçağında bulunan 10 yolcunun yüksek ateş şikâyeti üzerine uçağa Hudut Sağlık Ekipleri davet edildi. Yapılan kontrollerde olağan dışı bir durum yaşanmadığı ve yolcuların transit seferlerine devam ettiği açıklandı.
Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları(THY)'nın TK-161 sefer sayılı TC-JJN kuyruk tescilli, Airbus 330 tipi uçağı, 261 yolcu ve iki bebekle İstanbul seferini yapmak üzere Mauritius'tan havalandı. Uçak, Atatürk Havalimanı'na iniş için yaklaşma yaptığı sırada 10 yolcu kabin ekiplerine yüksek ateş şikayetinde bulundu. Bunun üzerine kaptan pilotu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'yle irtibata geçerek bulaşıcı hastalık şüphesiyle uçağa Hudut Sağlık ekiplerini davet etti. THY uçağı sabah 07.30'da Atatürk Havalimanı'na iniş yaparken, ekipler yüksek ateş şikâyetinde bulunan 10 yolcunun kontrolünü uçakta yaptı.

THY, 'HASTANEYE SEVK VAKASI İLE KARŞILAŞILMAMIŞTIR'
Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “ Doktorların gerçekleştirildiği kontrol akabinde yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edilmiş ve olağan dışı bir durum yaşanmamıştır. Hastaneye sevk ya da takip gerektiren bir vaka ile karşılaşılmamıştır" denildi.

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