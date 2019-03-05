HABER

THY uçağındaki 302 kişi 10 bin metrede onları merak etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 18:55 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Berlin seferini yapan Airbus 330 tipi uçağında seyahat eden bir grup yolcu, kıyafetleri başlarındaki çiçeklerle ilgi odağı oldu.

THY uçağındaki 302 kişi 10 bin metrede onları merak etti

Gökhan Artan / Berlin, 5 Mart (DHA) - Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Berlin seferini yapan Airbus 330 tipi uçağında seyahat eden bir grup yolcu, kıyafetleri başlarındaki çiçeklerle ilgi odağı oldu.
İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan saat 16:40’da havalanan içinde 302 yolcunun bulunduğu TK1723 sefer sayılı Berlin uçağında yolculuk yapan bir grup yolcunun başlarında çiçekler olması büyük dikkat çekti.
Yolcular 10 bin metrede meraklı bakışlarla bu yolcuları izledi.
Başlarında çiçekler olan yolcuların Nairobi aktarmalı Berlin’e giden Kenyalı kafile olduklarını belirttiler.
Kafile, 6-10 Mart tarihleri arasında yapılacak olan dünyanın en büyük turizm fuarı ITB Berlin Uluslarası Turizm Fuarı ve Borsası'na katılacaklarını söylediler.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği de (TÜRSAB), dünya turizminin en büyük buluşma noktası konumundaki turizm fuarı için Almanya'ya çıkarma yaptı. (Fotoğraflı)

THY uçağındaki 302 kişi 10 bin metrede onları merak ettiTHY uçağındaki 302 kişi 10 bin metrede onları merak ettiTHY uçağındaki 302 kişi 10 bin metrede onları merak ettiTHY uçağındaki 302 kişi 10 bin metrede onları merak etti

PARTNER'Sen ne yaşadın da bu hale geldin?''Sen ne yaşadın da bu hale geldin?'
Bakan Varank: 25 dekarlık seracılık yatırımları da 'yatırım teşviki'nden faydalanacak (3)Bakan Varank: 25 dekarlık seracılık yatırımları da 'yatırım teşviki'nden faydalanacak (3)
Bunun adı vahşet! Yürek sızlatan görüntüBunun adı vahşet! Yürek sızlatan görüntü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Memurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandı

Memurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandı

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

İçişleri Bakanı Soylu telefonuna gelen fotoğrafları anlattı

İçişleri Bakanı Soylu telefonuna gelen fotoğrafları anlattı

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de köpeği otomobilin arkasına bağlayıp, kilometrelerce sürüklediler

Bunun adı vahşet! Yürek sızlatan görüntü

Bakan Varank: Türkiye Uzay Ajansı’nın kuruluş kararnamesinin iptali için CHP Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu

Bakan Varank: CHP Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu

Tekirdağ'da cinsel istismar iddiası

Mide bulandıran olay! Henüz 15 yaşında

Bakan Akar: KKTC, orada hak sahibidir

Bakan Akar'dan KKTC açıklaması

Kırmızı bültenle aranan şüpheli, Yunanistan'da yakalandı

Yunanistan Türkiye'ye iade edecek!

Kazada yol ortasında can pazarı: 2'si ağır 8 yaralı

Yol ortasında can pazarı! Korkunç kaza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.