THY uçağındaki 302 kişi 10 bin metrede onları merak etti

Gökhan Artan / Berlin, 5 Mart (DHA) - Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Berlin seferini yapan Airbus 330 tipi uçağında seyahat eden bir grup yolcu, kıyafetleri başlarındaki çiçeklerle ilgi odağı oldu.

İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan saat 16:40’da havalanan içinde 302 yolcunun bulunduğu TK1723 sefer sayılı Berlin uçağında yolculuk yapan bir grup yolcunun başlarında çiçekler olması büyük dikkat çekti.

Yolcular 10 bin metrede meraklı bakışlarla bu yolcuları izledi.

Başlarında çiçekler olan yolcuların Nairobi aktarmalı Berlin’e giden Kenyalı kafile olduklarını belirttiler.

Kafile, 6-10 Mart tarihleri arasında yapılacak olan dünyanın en büyük turizm fuarı ITB Berlin Uluslarası Turizm Fuarı ve Borsası'na katılacaklarını söylediler.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği de (TÜRSAB), dünya turizminin en büyük buluşma noktası konumundaki turizm fuarı için Almanya'ya çıkarma yaptı. (Fotoğraflı)



