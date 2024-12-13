THY uçağındaki görüntüler gündem oldu! Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan: "Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım"

THY uçağında kaydedilen bir görüntü gündem oldu. Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan, uçaktaki bir kişiye bağırıp hakaretler savurdu. Görüntülerde Özcan'ın “Ben milyar dolarlık adamım lan. Ben Türkiye'yi satın alırım. Gel lan p.ç" dediği anlar yer aldı.

"BENİM KİM OLDUĞUMU BİLİYOR MUSUN?"

T24'ün haberine göre olay çıkaran Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan, kabin memurları tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken "Sen benim kim olduğumu biliyor musun ha? Ben milyar dolarlık adamım lan. Ben Türkiye'yi satın alırım. Bırak lan, gel buraya lan p.ç" diye bağırdı.