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  4. THY uçağındaki görüntüler gündem oldu! Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan: "Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım"

THY uçağındaki görüntüler gündem oldu! Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan: "Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım"

13.12.2024 21:34
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Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
13.12.2024 21:34
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Sosyal medyada bir görüntü gündem oldu. Görüntülerde THY uçağında Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan, başka bir kişiye “Ben milyar dolarlık adamım lan. Ben Türkiye'yi satın alırım. Gel lan p.ç" diye bağırdı. O anlar bir başka yolcunun kamerasına yansıdı.

THY uçağında kaydedilen bir görüntü gündem oldu. Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan, uçaktaki bir kişiye bağırıp hakaretler savurdu. Görüntülerde Özcan'ın “Ben milyar dolarlık adamım lan. Ben Türkiye'yi satın alırım. Gel lan p.ç" dediği anlar yer aldı.

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"BENİM KİM OLDUĞUMU BİLİYOR MUSUN?"

T24'ün haberine göre olay çıkaran Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan, kabin memurları tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken "Sen benim kim olduğumu biliyor musun ha? Ben milyar dolarlık adamım lan. Ben Türkiye'yi satın alırım. Bırak lan, gel buraya lan p.ç" diye bağırdı.

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uçak thy
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