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  4. THY uçağındaki olayla ilgili Yahya Üstün'den açıklama: 'Kara listeye alındı'

THY uçağındaki olayla ilgili Yahya Üstün'den açıklama: 'Kara listeye alındı'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
13.12.2024 23:27
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Uçakta olay çıkaranlar listesine bir yenisi daha eklendi. Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan, THY uçağında "Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım. Bırak lan, gel buraya lan p.ç" diye bağırdı. Yolcularda panik yaratan bu olay sonrası gözaltına alınarak serbest bırakılan Özcan ile ilgili THY Basın Müşaviri Yahya Üstün açıklama yaptı.

THY uçağındaki olayla ilgili Yahya Üstün'den açıklama: 'Kara listeye alındı'

Türk Hava Yolları'nın Dubai'den İstanbul'a giden uçağında sarhoş yolcu krizi yaşandı. Sarhoş yolcunun rahatsızlıklarına devam etmesi üzerine yanındaki yolcu yer değiştirmek istedi. Bu duruma sinirlenen Özcan, uçakta olay çıkararak yer değiştirmek isteyen yolcuyu ve kabin ekibini tehdit etti.

HAVALİMANI POLİSİNE TESLİM EDİLDİ!

Business Class'ta oturan Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ha! Lan ben milyar dolarlık adamım lan! Ben Türkiye'yi satın alırım! Bırak ulan! Bırak lan, gel buraya lan p.ç" diye bağırdı.

ISTANBUL---SARHOS-YOLCU-UCAKTA-OLAY-CIKA_468544_138511

Kontrol edilemeyen Özcan, kabin ekibi tarafından kelepçelenerek İstanbul'a iniş yapılana kadar bu şekilde bekletildi. Uçak indikten sonra yolcu, havalimanı polisine teslim edildi.

KARA LİSTEYE ALINDI!

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, yaşanan olaya dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

ISTANBUL---SARHOS-YOLCU-UCAKTA-OLAY-CIKA_468569_138511

Üstün açıklamasında, "Bugün gerçekleştirilen Dubai-İstanbul seferimizde alkolün etkisiyle uçuşta taşkınlık çıkaran bir yolcu, kabin ekibimiz ve diğer yolcularımıza sözlü saldırıda bulunmuş, bu nedenle kelepçelenerek etkisiz hale getirilmiştir. Uçuş sonunda kolluk kuvvetlerine teslim edilen yolcu kara listeye alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Ünlü iş insanı uçakta olay çıkardı! "Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım" Ünlü iş insanı uçakta olay çıkardı! "Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım"
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