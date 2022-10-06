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  4. THY uçağının iniş sonrası lastiği patladı! Korku dolu anlar kameralara böyle yansıdı...

THY uçağının iniş sonrası lastiği patladı! Korku dolu anlar kameralara böyle yansıdı...

06.10.2022 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Hatay seferini yapan yolcu uçağının Hatay Havalimanı’na inişinin ardından lastiği patladı. Yolcular slide (şişme kaydırak) ile uçağı terk etti. Uçakta 105 yolcu bulunurken THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Misafirlerimiz ve ekiplerimiz güvenli şekilde uçaktan tahliye edilmiştir. Sağlık durumlarında bir sorun yoktur" dedi.

THY uçağının iniş sonrası lastiği patladı! Korku dolu anlar kameralara böyle yansıdı...

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Hatay seferini yapan yolcu uçağının Hatay Havalimanı’na inişinin ardından lastiği patladı. Yolcular slide (şişme kaydırak) ile uçağı terk etti. 105 yolcunun bulunduğu THY uçağında meydana gelen olayla ilgili olarak Basın Müşaviri Yahya Üstün açıklama yaptı.

"GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE UÇAKTAN TAHLİYE EDİLDİLER"

Açıklamada, "TK-2256 sefer sayılı İstanbul (IST) - Hatay (HTY) seferinde uçağımızın iniş sırasında lastiği patlamıştır. Bu patlamaya bağlı olarak uçağın iniş takımlarından birinde aşırı ısınma meydana gelmiş ve itfaiye ekipleri iniş sonrası duruma hızlı şekilde müdahale ederek soğutmayı sağlamışlardır. Misafirlerimiz ve ekiplerimiz güvenli şekilde uçaktan tahliye edilmiştir. Sağlık durumlarında bir sorun yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kaynak: DHA

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thy yahya üstün
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