THY uçağının kanadı, elektrik diğerine çarptı

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Ankara seferini yapan uçağının kanadı, apronda pist başına yöneldiği sırada elektrik direğine çarptı. THY’den yapılan açıklamada, "Yolcularımızın ve ekibimizin sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmamakla birlikte konu ile ilgili araştırmalar devam etmektedir" denildi.

Türk Hava Yolları tarafından yapılan yazılı açıklamada, "TK 2108 sayılı İstanbul (IST) - Ankara (ESB) seferimizi icra etmek üzere, kalkış için pist başına doğru taksi yapmakta olan TC-LJE kuyruk kodlu Boeing 777/300 tipi uçağımız, yol kenarında bulunan elektrik direğine kanat kısmından temas etmiştir. Yolcularımızın ve ekibimizin sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmamakla birlikte konu ile ilgili araştırmalar devam etmektedir. Uçağımızda bulunan 274 yolcumuz, sefere yeni atanan TC-JJG kuyruk kodlu uçağımız ile seyahatlerini gerçekleştirecektir" ifadelerine yer verildi

