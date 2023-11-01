THY uçak seferleri iptal mi oldu? 1 Kasım İstanbul uçuşları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte açıklama!

THY uçuşlarının ne zaman başlayacağına dair son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Türk Hava Yolları THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından sefer iptalleriyle ilgili açıklama paylaşımı yaptı. Açıklamada, "Network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır.Söz konusu aksaklık için özür dileriz. 30 dk sonra sizlere durum hakkında bilgi vereceğiz" dedi. Peki, THY uçuşları neden durdu? İşte detaylar...

THY UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün şu ifadeleri kullandı:

Istanbul çıkışlı 19.00 - 22.00 arası Türk Hava Yolları tüm seferlerimiz iptal edilmiştir.

THY UÇUŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

THY'den yapılan açıklamaya göre uçak seferlerinin 22.00'dan sonra yeniden başlaması bekleniyordu.

Konuyla ilgili açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Bilgi teknolojileri sistemlerimizde meydana gelen arıza, ekiplerimizin çalışması ile düzelmeye başlamıştır. Seferlerimizi peyderpey yapmaya devam edeceğiz. Sistem arızasının oluşturduğu mağduriyetten dolayı tüm yolcularımızdan özür dileriz" dedi.

HANGİ UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ?

THY uçak seferini Türk Hava Yolları'nın resmi internet adresinden sorgulayabilirsiniz.







