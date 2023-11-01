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THY uçak seferleri iptal mi oldu? 1 Kasım İstanbul uçuşları ne zaman başlayacak? İşte açıklama!

01.11.2023 18:58 | Son Güncelleme:
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THY uçak seferlerinde yaşanan aksamaya ilişkin detaylar merak ediliyor. Türk Hava Yolları (THY), network alt yapısında sorun nedeniyle biletlere ve rezervasyon işlemlerinde aksaklıklar yaşandığını açıkladı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından sefer iptalleriyle ilgili açıklama yaptı. İstanbul'dan uçuş yapacak olan yolcular THY uçak seferlerinin iptaline ilişkin araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, THY uçak seferleri iptal mi oldu? 1 Kasım İstanbul uçuşları ne zaman başlar?

THY uçak seferleri iptal mi oldu? 1 Kasım İstanbul uçuşları ne zaman başlayacak? İşte açıklama!

THY uçuşlarının ne zaman başlayacağına dair son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Türk Hava Yolları THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından sefer iptalleriyle ilgili açıklama paylaşımı yaptı. Açıklamada, "Network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır.Söz konusu aksaklık için özür dileriz. 30 dk sonra sizlere durum hakkında bilgi vereceğiz" dedi. Peki, THY uçuşları neden durdu? İşte detaylar...

THY UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün şu ifadeleri kullandı;

Istanbul çıkışlı 19.00 - 22.00 arası Türk Hava Yolları tüm seferlerimiz iptal edilmiştir.

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THY UÇUŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

THY'den yapılan açıklamaya göre uçak seferlerinin 22.00'dan sonra yeniden başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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HANGİ UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ?

THY uçak seferini Türk Hava Yolları'nın resmi internet adresinden sorgulayabilirsiniz.

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