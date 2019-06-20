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THY uçaklarında 23 Haziran seçimi doluluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 12:50 | Son Güncelleme

TÜRK  Hava Yolları (THY) 23 Haziran pazar günü yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde İstanbul varışlı seferlerde yüzde 87,4 doluluk oranına ulaştı.

Enver ALAS/ İSTANBUL, (DHA) TÜRK Hava Yolları (THY) 23 Haziran pazar günü yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde İstanbul varışlı seferlerde yüzde 87,4 doluluk oranına ulaştı.
İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan operasyonlarını sürdüren THY, seçim öncesi 20, 21, 22 Haziran ile seçim günü olan 23 Haziran tarihlerinde İstanbul kalkış ve varışlı toplam 4939 seferde 738 bin 413 yolcu taşıyacak.
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, dört günlük rakamlar incelendiğinde İstanbul'a gelen yolcu sayısının İstanbul'dan ayrılan yolcu sayısından fazla olduğu belirlendi. Buna göre, bu tarihlerde İstanbul'a 382 bin 22 yolcu gelirken, İstanbul'dan ise 356 bin 391 yolcu ayrılacak. Açıklamada, "9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde İstanbul Havalimanı'nda başarılı bir operasyona imza atarak yüzde 85'in üzerinde doluluk oranına ulaşan THY, seçimi de kapsayan 20-23 Haziran tarihleri arasında yeni evinde yüzde 87'nin üzerinde doluluğa ulaştı ve bu süreçte 1978 kalkış, 1992 varış seferi icra edecek." denildi. Yolcu sayısının ve doluluk oranlarının daha da artması bekleniyor.

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