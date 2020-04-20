THY uçuşlara ne zaman başlayacak? Bilal Ekşi'den açıklama

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, ne zaman uçmaya başlanacağı konusuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Ekşi, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



"Sosyal medyadan çokça şu soruyu alıyoruz: Ne zaman uçmaya başlayacaksınız, 20 Mayıs kesin mi? Tüm samimiyetimiz ile söyleyelim. Biz herkesten daha fazla uçmak istiyoruz. Siz de hak verirsiniz ki her şeyi belirleyecek olan COVID19 salgınının nasıl seyredeceği."

Sosyal medyadan çokça şu soruyu alıyoruz:



????️Ne zaman uçmaya ✈️ başlayacaksınız, 20 Mayıs kesin mi?



???? Tüm samimiyetimiz ile söyleyelim. Biz herkesten daha fazla uçmak istiyoruz.✈️



Siz de hak verirsiniz ki; her şeyi belirleyecek olan #COVID19 salgınının nasıl seyredeceği.. — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) April 20, 2020



