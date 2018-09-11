THY ve IOM arasında iş birliği

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), Birleşmiş Milletler (UN) bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Göç Örgütü (International Organization for Migration IOM) ile güvenli ve düzenli göçün desteklenmesi amacıyla uzun vadeli bir ortaklığa imza attı. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, yolcuları için dünyada ulaşılmadık nokta bırakmamak adına uçuş ağı, filosu ve aktif olduğu tüm faaliyet alanlarında proaktif bir yaklaşımla hareket eden THY, ana faaliyet kollarının yanı sıra dünya genelinde sergilediği sosyal sorumluluk bilinci ile de bu alandaki öncü pozisyonunu korumayı sürdürüyor. IOM’un Cenevre'deki merkezinde, IOM Genel Direktörü William Swing ile THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı tarafından dün imza altına alınan anlaşma ile söz konusu iş birliği başlangıçta, dünya genelindeki göçmenlere sunulan hizmetler hakkındaki uygulanabilir, pratik bilgileri telekomünikasyon teknolojisinin yaygın kullanımı üzerinden sağlayan göç uygulaması, "MigApp" üzerinde yoğunlaşıyor.

İmza töreninde anlaşmaya ilişkin yorumlarını paylaşan IOM Genel Direktörü Swing, anlaşmanın hem THY'nin global ölçekte sahip olduğu sosyal sorumluluk şuuru, hem de IOM olarak göçmenler ve mültecilere ilişkin icra edilen taahhütler bağlamında bir dizi imkan yarattığını belirtti. Swing, önemli iş birliğinin aynı zamanda göçmenlerin bilgilendirilmesi, göçmen haklarının teşvik edilmesi, hava yolu yetkililerinin günümüzün en korkunç suçlarından bir olan insan kaçakçılığı ve ticaretine karşı duyarlı hale getirilmesi için eğitim anlamında çok daha fazla şey yapabilmelerine olanak sağlayacak ideal bir ortaklık olduğunu bildirdi. Aycı ise bugün dünyadaki mağdur topluluklara yardım eli uzatarak, küresel sosyal sorumlulukta lider ve örnek ülke olan Türkiye'nin ulusal bayrak taşıyıcısı olarak IOM ile mevcut iş birliğini güçlendirmekten dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarına dikkati çekerek, "Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nde öngördüğü özgürce ve yasal olarak seyahat etme ve birlikte barış içinde yaşama fikirlerini, ayakları yere basan, sağlam formüllerle teşvik etmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Sınır ötesinde destek Söz konusu anlaşma ile göçmen ticaretinin önlenmesi, sınır ötesi destek ve dokümantasyon konularında THY çalışanlarının ve ortaklarının olası eğitimi de dahil olmak üzere, menşe ülkelerdeki güvenli seyahat unsuruna ilişkin bilinçlendirme kampanyalarında daha etkin bir iş birliği hedefleniyor. IOM ve THY tarafından gelecekte uygulamaya alınacak diğer iş birliği projeleri kapsamında, seyahat sağlık yardımı/ hareket öncesi sağlık taraması hizmetleri dahil olmak üzere göçmen sağlığı konusunda farklı çalışmalara da imza atılacak. THY'nin, IOM'un 870 filmlik sunumunu içeren ve Kasım-Aralık 2018'de 100'ün üzerinde ülkede gösterime girecek, bu yılki "Küresel Göç Film Festivali’ne de destek vermesi bekleniyor. BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile örtüşen bu anlaşma, daha güvenli ve düzenli bir göç ihtiyacını benimsiyor. Anlaşma, menşe (çıkış noktası), transit ve varış ülkelerindeki birey ve toplulukların karşılaştığı risk ve zorlukları ele alırken, gelecekte Küresel Göç Yasası'nın bir parçası olarak, göçün genel faydalarını optimize etmek adına iş birlikçi bir yaklaşıma duyulan gerekliliğin altını çiziyor.