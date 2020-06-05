THY ve Pegasus, koronavirüs krizini atlatabilir mi?

Havacılık, koronavirüs krizinin en ağır vurduğu sektörlerin başında geliyor.

Dünyanın dört bir yanında krizin ağır bir şekilde seyrettiği bahar aylarında uçuşlar neredeyse durdu.

Aynı şekilde Türkiye'de de sektörün en büyükleri olan Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus, yurt içi ve yurt dışı yolcu uçuşlarını son birkaç ay boyunca gerçekleştirmedi.

Ancak 1 Haziran itibarıyla koronavirüs kapsamında alınan tedbirlerin gevşetilmesiyle iki şirket de iç hat uçuşlara başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise 10 Haziran'dan itibaren kademeli olarak 40 ülkeye uçak seferlerinin başlayacağını açıkladı.

Karaismailoğlu, kademeli olarak başlayacak dış hat uçuşlarına ilişkin rotaları şu şekilde paylaştı:

10 Haziran: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bahreyn, Bulgaristan, Katar, Yunanistan

15 Haziran: Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti (Çekya), Hırvatistan, Hong Kong, İsviçre, Japonya, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Singapur, Slovenya, Tacikistan

20 Haziran: Hollanda, Kazakistan

22 Haziran: Arnavutluk, Bosna Hersek, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Güney Kore, İrlanda, Karadağ, Kırgızistan, Letonya, Lüksemburg, Norveç, Slovakya ve

25 Haziran: Belçika

Peki THY ve Pegasus bu krizin üstesinden finansal olarak gelebilecek mi?

Uçuşların yeniden başlamasına rağmen havayolu şirketlerinin tam kapasite ile ne zaman uçmaya başlayacağı ve bu şirketlerin finansal olarak bu krizi nasıl atlatacağı halen tartışılan konular arasında.

Havacılık sektörü analistleri olan İş Yatırım Menkul Değerler'den Araştırma Müdür Yardımcısı Esra Şirinel ve Deniz Yatırım Menkul Değerler'den Kıdemli Hisse Senedi Analisti Gaye Yalçın bu konudaki sorularımızı yanıtladı.