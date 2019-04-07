HABER

THY yeni evinde seferlere başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 15:27 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı’nda 10 bin 641 yolcu ağırladı.Türk Hava Yolları, Atatürk Havalimanı’ndan sorunsuz şekilde İstanbul Havalimanı’na taşınmasının ardından yolcularına hizmet vermeye başladı.

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı’nda 10 bin 641 yolcu ağırladı.
Türk Hava Yolları, Atatürk Havalimanı’ndan sorunsuz şekilde İstanbul Havalimanı’na taşınmasının ardından yolcularına hizmet vermeye başladı. Taşınma sürecinin tamamlanmasının ardından uçuşlara başlayan THY, bugün saat 13.45 itibariyle 79 sefer yaparken, 10 bin 641 yolcuyu yeni evinde ağırladı.
Sosyal medya hesabından THY’nin seferlerinin aksamadan devam ettiğini duyuran Basın Müşaviri Yahya Üstün, ”Yeni evimizde 13.45 itibarıyla 10 bin 641 misafirimizi 48 seferimizde uğurladık. Evimize gelen yolcu sayımız ise 79 seferde 14 bin 582. Misafirlerimizin toplam bagaj sayısı 21 bin 792, performans oranımız yüzde 84. İyi başladık. Güzel gidiyoruz“ paylaşımını yaptı.

PARTNERErkeklere kötü haber! Video oyunu oynuyorsanız...Erkeklere kötü haber! Video oyunu oynuyorsanız...
Onkoloji hastası çocukları örgü bebek ve tetris ile sevindirdiOnkoloji hastası çocukları örgü bebek ve tetris ile sevindirdi
Nikahında baskıya dayanamayan polis damat ayağını gelinin önüne uzattıNikahında baskıya dayanamayan polis damat ayağını gelinin önüne uzattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dışişleri'nden AB'ye seçim yanıtı: Talihsiz bir gaf

Dışişleri'nden AB'ye seçim yanıtı: Talihsiz bir gaf

Ankara için AK Parti'den flaş hamle!

Ankara için AK Parti'den flaş hamle!

Kim olduğunu öğrenince şoke olacaksınız! Bu nasıl değişim?

Kim olduğunu öğrenince şoke olacaksınız! Bu nasıl değişim?

Ryan Babel bombası patladı! Galatasaray...

Ryan Babel bombası patladı! Galatasaray...

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

YSK'dan İstanbul kararları!

YSK'dan İstanbul kararları!

Atatürk Havalimanı'ndan 'Büyük Taşınma' başladı

Atatürk Havalimanı'ndan 'Büyük Taşınma' başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şehit Piyade Er Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Er Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Düğün konvoyunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Düğün konvoyunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Antalya'da nisanda deniz keyfi

Antalya'da nisanda deniz keyfi

KKTC'deki bir okulda 12 yaşındaki çocuk alkol komasına girdi!

12 yaşındaki çocuk komaya girdi

Ankara'daki hamamda aile faciası! Anne ve kızı boğularak hayatını kaybetti

Ankara'daki hamamda aile faciası!

Mersin'de genç öğretmenin korkunç sonu!

Mersin'de genç öğretmenin korkunç sonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.