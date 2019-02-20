İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), kıtalar arası uçuşlarda Business Class sınıfında servis ettiği uyku setini yeniledi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, misafirlerine kusursuz bir seyahat deneyimi yaşatmak adına farklı yenilikleri gökyüzüne taşıyan THY, göz kamaştıran tasarıma sahip yeni "Flow Uyku Koleksiyonu"nu yolcularının hizmetine sundu.

19 Şubat tarihi itibarıyla kıtalar arası uçuşlarda, Business Class sınıfında servis edilmeye başlanan yeni koleksiyon, yolculara bulutların üzerinde, ev rahatlığında bir uyku vadediyor.

THY ve Zorlu Tekstil'in başarılı iş birliği ile üretilen ve usta tasarımcıların imzasını taşıyan koleksiyon, okyanus aşırı seyahatlerde daha sağlıklı ve kaliteli bir uyku ortamı sunmayı hedefliyor.

Zarif çizgileri konforla buluşturan yeni koleksiyonda yer alan her bir ürün, rahat bir uykunun tadını çıkarmak, uçuşlarını mutlu ve zinde bir şekilde tamamlamak isteyen yolcuların beklentileri düşünülerek geliştirildi.

Koleksiyonun tasarımı, THY'nin dinamik marka kimliğini ve kesintisiz hizmet deneyimi sunma anlayışını ortaya koyan "flow" (akış) felsefesinin yansımaları ile oluşturuldu. Modern ve minimalist desenlerin tercih edildiği koleksiyonda, rahatlığı ön plana çıkararak uykuya geçişi kolaylaştıran malzemeler kullanıldı. Koleksiyonda yer alan motifler, aynı zamanda THY kabin ekipleri için hazırlanan yeni üniformalar ve yeni kabin içi tasarımları ile de uyumlu bir görünüme sahip.