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THY, yeni kabin üniformalarını tanıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 10:10 | Son Güncelleme

Klasik Türk sanatlarındaki birçok desenden esinlenilerek ortaya çıkarılan ve tasarımını Milano merkezli modacı Ettore Bilotta'nın yaptığı kabin üniformaları, İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılmasının ardından kullanılacak - THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı: -"Hep vadettiğimiz gibi, yeni evimiz İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılışı ile birlikte bizimle seyahati deneyimleyen tüm misafirlerimize geleneksel yapı taşlarımızı en modern hali ile sunuyor olacağız"

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yollarının (THY) yeni üniformaları, bayrak taşıyıcı havayolunun "yeni evi" olacak İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılmasının ardından yolcularıyla buluşacak.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Klasik Türk sanatlarındaki birçok desenden esinlenilerek ortaya çıkarılan yeni üniformaların tasarımının Milano merkezli modacı Ettore Bilotta’ya ait olduğu belirtildi.

THY'ye özel tasarlanan koleksiyondaki kumaş ve aksesuarların detaylarında yer alan "flow" (akış) deseni, klasik sanatkarların elinden çıkmış cam eşyalarda, seramiklerde ve yine hat sanatında çokça kullanılan kıvrımların modern dokunuşlarla birleştirilmesi sonucunda oluşturuldu.

İstanbul Boğazı'ndaki akış ve hareketlerden de esinlenilen desen, aynı zamanda, doğu ile batının kesişme noktası İstanbul’un sahip olduğu dinamik enerjiyi de sembolize ediyor.

Şapka, eldiven, elbise, çanta ve çeşitli aksesuarlardan oluşan yeni kabin üniformalarında renk olarak bayrak kırmızısı ve antrasit gri renkleri hakim. Bu projeye ait bir diğer önemli detay ise bütünsel bir marka tecrübesi yaşatmak adına kabin, kokpit, yer hizmetleri personeli ve uçan şef üniformalarının tek bir tasarım altında hayat bulması oldu.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, zarif tasarımlar ile kullanımdaki pratik detayları ustaca birleştiren önemli ve başarılı isimlerle iş birliği yapmanın büyük heyecan verdiğini belirtti.

Aycı, klasik Türk sanatlarının unsurlarını muhafaza eden yeni üniformaların, markaları gibi kusursuz ve profesyonel bir duruşa sahip olduğunu ifade ederek, "Hep vadettiğimiz gibi, yeni evimiz İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılışı ile birlikte bizimle seyahati deneyimleyen tüm misafirlerimize geleneksel yapıtaşlarımızı en modern hali ile sunuyor olacağız." değerlendirmesini yaptı.

-İstanbul'dan ilham alındı

Markanın yeni kabin üniformalarının tasarımcısı Ettore Bilotta ise "THY için tasarımlarımı oluşturmaya başladığımda aklıma ilk gelen ve bana ilham veren şey İstanbul’du. Bu şehir, yüzyıllar boyunca sanata ve medeniyete ev sahipliği yapmış, pek çok kültürün ortak mirası diyebileceğimiz eşine az rastlanır bir zenginliği barındırıyor. Özel ilgim olan Türk çinileri ve hat sanatının izlerini özellikle fular ve kravatlarda hissettirmek istedim." değerlendirmesinde bulundu.

Farklı iklimlerde gerçekleştirilen uzun menzilli uçuşlarda sıkı testlerden geçirilen koleksiyonunun fotoğraf çekimleri ise dünyaca ünlü İngiliz fotoğraf sanatçısı Miles Aldridge tarafından yakın zamanda İstanbul’un önemli noktalarında gerçekleştirildi.

Koleksiyon çekimlerinde, titiz bir yaklaşımla duygular ve hikayeleri birleştirme konusundaki yeteneğini kullanan Aldridge, üniformaların parlak ve farklı karelerinden oluşan estetik bir seçki oluşturmak adına İstanbul’un renkli sokaklarından yararlandı.

Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle iki kıtaya yayılan şehir, üniformalar için muhteşem bir arka plan sundu.

Aldridge, üniformaları gördüğü zaman çok heyecanlandığını aktararak, "Özel tasarımın altın devrini yaşadığı 1950’leri hatırlattılar bana, fakat çok çağdaş bir dokunuşla. Her zaman geçmişe atıfta bulunan ama daima şimdiden izler taşıyan işlerimle çok benzettiğim bu kreasyonu oldukça etkileyici buldum." ifadelerini kullandı.

-"Yeni evimizde yaşayacağımız sayısız güzel gün için meraklıyız."

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni kıyafetleri ile bayram sabahını bekleyen bir çocuk gibi heyecanlı olduklarını belirtti.

Üstün, "O çocuk kadar hareketli ve dinamiğiz. Yeni evimizde yaşayacağımız sayısız güzel gün için meraklıyız. İstanbul Yeni Havalimanı’nda dünya havacılığını kırmızıya ve beyaza boyamak için sabırsızız." değerlendirmesini yaptı.

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İlker Aycı kabin THY Üniforma

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