THY, yeni kabin üniformalarını tanıttı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yollarının (THY) yeni üniformaları, bayrak taşıyıcı havayolunun "yeni evi" olacak İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılmasının ardından yolcularıyla buluşacak. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Klasik Türk sanatlarındaki birçok desenden esinlenilerek ortaya çıkarılan yeni üniformaların tasarımının Milano merkezli modacı Ettore Bilotta’ya ait olduğu belirtildi. THY'ye özel tasarlanan koleksiyondaki kumaş ve aksesuarların detaylarında yer alan "flow" (akış) deseni, klasik sanatkarların elinden çıkmış cam eşyalarda, seramiklerde ve yine hat sanatında çokça kullanılan kıvrımların modern dokunuşlarla birleştirilmesi sonucunda oluşturuldu. İstanbul Boğazı'ndaki akış ve hareketlerden de esinlenilen desen, aynı zamanda, doğu ile batının kesişme noktası İstanbul’un sahip olduğu dinamik enerjiyi de sembolize ediyor. Şapka, eldiven, elbise, çanta ve çeşitli aksesuarlardan oluşan yeni kabin üniformalarında renk olarak bayrak kırmızısı ve antrasit gri renkleri hakim. Bu projeye ait bir diğer önemli detay ise bütünsel bir marka tecrübesi yaşatmak adına kabin, kokpit, yer hizmetleri personeli ve uçan şef üniformalarının tek bir tasarım altında hayat bulması oldu.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, zarif tasarımlar ile kullanımdaki pratik detayları ustaca birleştiren önemli ve başarılı isimlerle iş birliği yapmanın büyük heyecan verdiğini belirtti. Aycı, klasik Türk sanatlarının unsurlarını muhafaza eden yeni üniformaların, markaları gibi kusursuz ve profesyonel bir duruşa sahip olduğunu ifade ederek, "Hep vadettiğimiz gibi, yeni evimiz İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılışı ile birlikte bizimle seyahati deneyimleyen tüm misafirlerimize geleneksel yapıtaşlarımızı en modern hali ile sunuyor olacağız." değerlendirmesini yaptı. -İstanbul'dan ilham alındı Markanın yeni kabin üniformalarının tasarımcısı Ettore Bilotta ise "THY için tasarımlarımı oluşturmaya başladığımda aklıma ilk gelen ve bana ilham veren şey İstanbul’du. Bu şehir, yüzyıllar boyunca sanata ve medeniyete ev sahipliği yapmış, pek çok kültürün ortak mirası diyebileceğimiz eşine az rastlanır bir zenginliği barındırıyor. Özel ilgim olan Türk çinileri ve hat sanatının izlerini özellikle fular ve kravatlarda hissettirmek istedim." değerlendirmesinde bulundu.