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THY, YENİ UÇAĞINA "SİVRİHİSAR" ADINI VERDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 16:26 | Son Güncelleme

Haber:  Enver ALAS  / İSTANBUL,DHA Türk Hava Yolları(THY) filosuna kattığı TC-LSH kuyruk tescilli, Airbus A321 Neo tipi yeni uçağına 'Sivrihisar' adını verdi.

Haber: Enver ALAS / İSTANBUL,DHA
Türk Hava Yolları(THY) filosuna kattığı TC-LSH kuyruk tescilli, Airbus A321 Neo tipi yeni uçağına 'Sivrihisar' adını verdi.
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, uçak adını, Kurtuluş Savaşı mücadelesinin zorlu şartlarında Sivrihisar halkı tarafından orduya bağışlanan "Sivrihisar Teyyaresi"nden alıyor.
Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu halkının fedakarlık sembolü olan "Sivrihisar Tayyaresi" 1921 yılında Sivrihisar halkının kendi aralarında topladığı para ile orduya alındı. İstikbali gökyüzünde arayan Sivrihisarlıların, zor şartlarda satın aldığı uçağın çift kanatlı, Bregue 14-2B tipi uçak olduğu biliniyor.
THY'nin filosuna katılan yeni Airbus A321 Neo tipi uçak TC-LSH kuyruk tescili ile Sivrihisarlıların anısını gökyüzünde yaşatacak.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Sene 1921, 'Sivrihisar Teyyaresi' kurtuluş savaşı mücadelesine destek olmak amacıyla Sivrihisar halkı tarafından orduya hediye edildi. Sene 2019 Sivrihisar uçağı Türk Hava Yolları filosunda şanlı bayrağımızı taşımaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

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