THY yılın ilk dört ayında 22,7 milyon yolcu taşıdı

Enver ALAS/İSTANBUL,(DHA)-TÜRK Hava Yolları(THY), yılın ilk dört ayında toplam 22,7 milyon yolcu taşıdı. Geçen yıl aynı dönemde 23,2 milyon yolcu taşıyan THY'nin, bu yıl taşıdığı toplam yolcu sayısında yüzde 2,4 azalma gerçekleşti.

THY, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Nisan 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçlarını yayınladı. Buna göre, geçen yılın nisan ayında 6,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, bu yılın Nisan döneminde yüzde 8,3 azalışla 5,9 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 12,4, dış hatlarda yüzde 5 azaldı.

Yolcu doluluk oranı nisan ayında 0,2 puanlık azalışla yüzde 82,9 düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde iç hat seferlerdeki doluluk oranı da yüzde 2,5'lik artış gösterdi. Ücretli yolcu kilometre (ÜYK) Nisan'da, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 azalarak 11,9 milyar seviyesinde gerçekleşti. ÜYK, iç hat uçuşlarda yüzde 11, dış hat uçuşlarda ise yüzde 4,2 azaldı.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısında Nisan 2018 dönemine kıyasla yüzde 7,3 oranında bir azalma yaşandı. Dıştan dışa transfer hariç dış hat yolcu sayısında ise yüzde 2,2 düşüş yaşandı.

Taşınan kargo ve posta, yine Nisan 2018 döneminde 113 bin 462 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde yüzde 12,9 azalışla 98 bin 869 tona geriledi.