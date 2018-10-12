İSTANBUL (AA) - İZZET TAŞKIRAN - Türk Hava Yolları (THY), engelli yolcuların rahat ve güvenli şekilde seyahat etmeleri için her türlü kolaylığı sağlamaya özen gösteriyor. Engelli yolcularını gidecekleri yere güvenle taşımak isteyen THY, 48 saat önce talep edilmesi halinde misafirlerin tekerlekli sandalye ihtiyaçlarını karşılıyor. Engelli yolculara, istemeleri durumunda uçak ile havalimanı arasında Turkish Ground Services (TGS) yer hizmeti görevlileri de eşlik ediyor. Görevliler, pasaport işlemleri ve bagajların teslim alınması süreçlerinde yolculara yardımcı oluyor. Engelli yolcuları, terminal çıkışında bekleyen yakınları varsa onlara teslim eden görevliler, havalimanından tek başına ayrılacak yolculara da binecekleri vasıtalar konusunda yol gösteriyor. Engelli yolculara "check-in" ve "pasaport işlemleri" sırasında öncelik sağlanmasının yanı sıra Atatürk Havalimanı'nda söz konusu misafirler için özel bir bölüm de bulunuyor. Üzerinde rezervasyon kodu, uçuş numarası, uçuş tarihi ve saati, kalkış ve varış noktaları, uçuş kapı numarası ile koltuk numarası bilgilerinin, Braille alfabesi ile kabartmalı olarak yer aldığı biniş kartları görme engelli yolculara sunuluyor. Böylece engelli yolcuların uçağa gecikmeleri veya seferlerinin kaçırmalarının önüne geçiliyor.

Yolcuların keyifli seyahat etmesi için sesli betimlemeli film seçenekleri ve engelsiz emniyet bilgilendirmeler de uçak içi eğlence sistemlerinde yer alıyor. THY'nin Frankfurt-İstanbul tarifeli seferiyle Atatürk Havalimanı'na gelen görme engelli Tarık Sarzep, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seyahat etmeyi sevdiğini söyledi. Sarzep, Almanya'ya giden gurbetçi bir ailenin en küçük çocuğu olduğunu, "retinoblastom" hastalığı nedeniyle küçük yaşlardan itibaren görme engelli olarak hayata devam ettiğini söyledi. Almanya'da yeminli mütercim tercüman olduğunu, Türkçe, Almanca, İngilizce ve Fransızca'yı iyi bildiğini ifade eden Sarzep, profesyonel olarak müzisyenlik yaptığını da anlattı. Mesleğini yaparken görme engelli olmanın zorluklarını teknolojiyi verimli kullanarak aşmaya çalıştığını belirten Sarzep, Braille alfabesiyle okuma ve yazmaya yarayan cihazını asla yanından ayırmadığını, özellikle havalimanlarında bu cihazın çok işine yaradığını kaydetti. Sarzep, engellilerin genelde hayata küsmüş, sosyal aktivitelerden yoksun ve içine kapanık olarak bilindiğini, sonradan görme engelli olanların bir kısmında bu tür etkilerin daha sık görüldüğünü dile getirerek, "Çok küçük yaşlarda görme yetimi kaybettim. Ailem bana inanılmaz destek oldu. Her zaman fikirlerime saygı duydular. Her zaman söylediğim ciddiye alınmıştır. Ben kendimi diğer insanlardan daha az değerli biri olarak hiçbir zaman hissetmedim. Bu da öz güven konusunda beni iyi yerlere götürdü." diye konuştu.

- "Almanya ve Türkiye arasında mekik dokuyorum" Sarzep, gözünün her zaman uzaklarda olduğunu, hayal gücünün sınırını sürekli yüksek tuttuğunu ifade ederek, şöyle devam etti: "Her zaman farklı kültürlerin ve ülkelerin insanlarını merak etmişimdir. Olanakları elimden geldiği kadar zorlamaya çalıştım. Şu dönemde Almanya ve Türkiye arasında mekik dokuyorum. İki ülkede de yaşıyorum diyebilirim. Şu ana kadar 27 ülke gezdim. Çoğu Avrupa ülkesi olmakla beraber Kuzey Amerika ve Kanada, Uzak Doğu'da Tayland ve Vietnam'ı dolaştım. Seneye de kısmetse Avustralya hedefim var. Yeni Zelanda ve hatta dört ülkeyi kapsayacak. Yol üzerinde Singapur ve Hong Kong da olacak. Mayıs ile haziran arası kısmetse uzun ve uzak bir seyahat yapacağız. Seyahatlerim benim için zorlu olmuyor. Çünkü çekingen ve utangaç biri değilim. Bir şeye ihtiyacım olduğunda seyahat sırasında bunu söyleyebiliyorum. Türk Hava Yolları ve diğer hava yolu şirketlerinin uçaklarında da durum böyledir. Şu ana kadar hiçbir ülkede ciddi anlamda bir sıkıntı çekmedim. Çünkü özgür bir şekilde gezdiğim son 15 yılda gerçekten de havayolu ve havalimanı organizasyonları konusunda çok ilerleme kaydedildi."