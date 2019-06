THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı: 501 kalkışla buranın (İstanbul Havalimanı) rekorunu kırdık

"HER DAİM KALPLERİNİ KAZANMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ" Yolcuların mutluluğu ve memnuniyeti için azami gayretin gösterildiğini aktaran İlker Aycı, bu süre içinde meydana gelen aksaklıklar, eksiklikler nedeniyle yolcuların affına sığındıklarını ve THY olarak her daim onların kalbini kazanmak için mücadele edeceklerinin altını çizdi. İstanbul Havalimanı'na erken gelmeleri konusunda yaptıkları uyarılara yolcuların başarıyla uyduğunu kaydeden Aycı, özellikle yolculara bavullarında kıymetli eşya taşımamaları konusunda da ikazda bulunarak, "Kıymetli eşya taşıma yöntemleri bellidir. Elektronik eşyaların ve özellikle ziynet eşyalarının taşınmasında çok dikkatli olmalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ÜMİDİMİZ BİR AN ÖNCE BU SÜRECİN TAMAMLANMASIDIR"

Boeing CEO'su McAllister ile İstanbul'da gerçekleşen toplantıda konunun tüm yönleriyle ele alındığını belirten Aycı, kritik görüşmeye ilişkin şunları söyledi:

"Tüm ekibimizle beraber, kendisiyle oturup enine, boyuna tartıştık. Ekibimizle birlikte Türk Hava Yolları'nın kayıplarını, çektiği sıkıntıları paylaştık. Takdir edersiniz ki bu durum, Max sahibi olan dünyadaki bütün şirketlerin bir sorunu. Onlar, bir an önce bu sorunun aydınlığa kavuşturulup, uçakların uçurulması konusunda gerekli çalışmaları yürütüyorlar. Bize söylediklerine göre benim edindiğim izlenim, kesin olmayan bir bilgi olmakla birlikte; ağustos ayına kadar uçakları havalandırmak için ellerinden geleni yapacaklarını söylüyorlar. İlgili otoritelerden onay almadan, bizim, uçakları uçurmamız mümkün değildir. İlgili otoritelerden onay alındıktan sonra dünyadaki tüm uçaklarla birlikte biz de uçaklarımızı uçuracağız. Ancak bu süre içerisinde özellikle Nisan ayında (taşınma süreci) kapasite kesmiştik, uçuş sayısında azalma olmuştu. Ondan sonra gelen ramazan ayı ile birlikte kapasitede bir miktar düşen yoğunluk var. Bu anlamda Max'lerin sıkıntısını arkadaşlarımızla birlikte iyi yönettik. Ama bayram sonrası gelecek olan yaz döneminde, yoğunluğun devam etmesi durumunda özellikle haziran ayının ikinci yarısı ve temmuz başındaki süreci yönetmek mecburiyetindeyiz. Ümidimiz bir an önce bu sürecin tamamlanmasıdır."

Kayıpların telafisi için iki tarafın, iyi niyetli bir şekilde konuyu ele aldığını ve durumun çok boyutlu olarak görüşüldüğünü vurgulayan Aycı, sürecin THY yöneticileri tarafından yakinen takip edildiğini dile getirdi.