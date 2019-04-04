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THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı Atatürk Havalimanı’nın aşınma sürecine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Aycı, “Bir süredir toplam taşınmanın yüzde 25’ini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Geriye büyük kısmı kaldı” dedi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 11:07 | Son Güncelleme

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı Atatürk Havalimanı’nın aşınma sürecine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı Atatürk Havalimanı’nın aşınma sürecine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Aycı, “Bir süredir toplam taşınmanın yüzde 25’ini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Geriye büyük kısmı kaldı” dedi.

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