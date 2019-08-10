THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, bayram boyunca yaklaşık 2 milyon yolcu taşıyacaklarını söyledi

THY Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 \u0130lker Ayc\u0131, bayram boyunca yakla\u015f\u0131k 2 milyon yolcu ta\u015f\u0131yacaklar\u0131n\u0131 s\u00f6ylediPARTNER \u00dcnl\u00fc oyuncu herkesin ortas\u0131nda a\u015fka geldi! Jakuzinin i\u00e7inde...Terk edilen kamyonun kasas\u0131nda \u00e7al\u0131nt\u0131 70 k\u00fc\u00e7\u00fckba\u015f hayvan bulunduEvine ekmek g\u00f6t\u00fcr\u00fcrken minib\u00fcs\u00fcn \u00e7arpt\u0131\u011f\u0131 \u00d6zlem,\u00a0topra\u011fa verildi
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