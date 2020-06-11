THY Yurt Dışı Uçuşlara Başladı

Corona virüsü salgını nedeniyle durdurulan yurt dışı uçuşları bugün itibariyle belirli ülkelere olmak kaydıyla başladı. Sabah saatlerinde hem İstanbul hem de Sabiha Gökçen havalimanlarından bazı Avrupa şehirlerine tarifeli seferler yapıldı.

Türk Hava Yolları, ilk yurt dışı uçuşunu, İstanbul Havalimanı’ndan sabah saatlerinde İngiltere’nin başkenti Londra’nın Heathrow Havalimanı’na gerçekleştirdi. Bugün ayrıca İstanbul Havalimanı’ndan Almanya’nın Düsseldorf ve Hollanda’nın Amsterdam kentlerine de tarifeli uçuşlar yapıldı.

Türk Hava Yolları’nın alt markası olan Anadolu Jet, İstanbul Anadolu yakasındaki Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan daha önce ilan edildiği şekilde Amsterdam, Düsseldorf, Frankfurt, Berlin, Stuttgart, Münih ve Londra’ya seferler gerçekleştiriyor.

Bugün Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan da Almanya’nın Berlin kentine ilk uçuş yine Anadolu Jet tarafından yapıldı.

Anadolu Jet, 15 Haziran’dan itibaren uçuş noktalarına Paris ve Brüksel’i de ekleyecek.

Yurt dışı uçuşlar için gidilecek ülkenin vatandaşı ya da ikamet belgesi sahibi olmak şart