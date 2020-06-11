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THY Yurt Dışı Uçuşlara Başladı

11.06.2020 15:51 | Son Güncelleme

Corona virüsü salgını nedeniyle durdurulan yurt dışı uçuşları bugün itibariyle belirli ülkelere olmak kaydıyla başladı. Sabah saatlerinde hem İstanbul hem de Sabiha Gökçen havalimanlarından bazı Avrupa şehirlerine tarifeli seferler yapıldı

THY Yurt Dışı Uçuşlara Başladı

Corona virüsü salgını nedeniyle durdurulan yurt dışı uçuşları bugün itibariyle belirli ülkelere olmak kaydıyla başladı. Sabah saatlerinde hem İstanbul hem de Sabiha Gökçen havalimanlarından bazı Avrupa şehirlerine tarifeli seferler yapıldı.

Türk Hava Yolları, ilk yurt dışı uçuşunu, İstanbul Havalimanı’ndan sabah saatlerinde İngiltere’nin başkenti Londra’nın Heathrow Havalimanı’na gerçekleştirdi. Bugün ayrıca İstanbul Havalimanı’ndan Almanya’nın Düsseldorf ve Hollanda’nın Amsterdam kentlerine de tarifeli uçuşlar yapıldı.

Türk Hava Yolları’nın alt markası olan Anadolu Jet, İstanbul Anadolu yakasındaki Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan daha önce ilan edildiği şekilde Amsterdam, Düsseldorf, Frankfurt, Berlin, Stuttgart, Münih ve Londra’ya seferler gerçekleştiriyor.

Bugün Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan da Almanya’nın Berlin kentine ilk uçuş yine Anadolu Jet tarafından yapıldı.

Anadolu Jet, 15 Haziran’dan itibaren uçuş noktalarına Paris ve Brüksel’i de ekleyecek.

Yurt dışı uçuşlar için gidilecek ülkenin vatandaşı ya da ikamet belgesi sahibi olmak şart

Sivil havacılık kurumlarının karşılıklı onay ve izinleriyle gerçekleşen uçuşlarla yurtdışında uçulan ülkelere seyahat edebilmek için o ülkelerde daimi oturma izni sahibi olmak ya da söz konusu ülkelerin vatandaşı olmak gerekiyor. Bu nedenle sadece vize sahibi olarak söz konusu uçuşlarla bu şehirlere gitmek şu anda mümkün değil.

THY ve Anadolu Jet’in açıklanan şehirlere giden uçakları, dönüşte de bu ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarını Türkiye’ye getirecek.

Yetkililer, ülkelerle karşılıklı olarak varılan mutabakatlar çerçevesinde karşılıklı olarak seferlerin kademeli olarak başlayacağını belirtiyor.

ABD seferleri henüz başlamadı

Amerika, THY’nin uçuş yaptığı ülkeler arasında yer almıyor. Ancak THY, zaman zaman düzenlediği charter seferlerle Amerika’da yaşayan Türk vatandaşlarını Türkiye’ye getiriyor. Son olarak daha önce ertelenen Los Angeles

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