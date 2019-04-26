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THY, Zonguldak Havalimanı'na test uçuşu yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 17:18 | Son Güncelleme

TÜRK Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağı, Zonguldak Havalimanı'na test uçuşu gerçekleştirdi.

THY, Zonguldak Havalimanı'na test uçuşu yaptı

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- TÜRK Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağı, Zonguldak Havalimanı'na test uçuşu gerçekleştirdi.
Çaycuma'daki Zonguldak Havalimanı'na, uçakların rahat iniş ve kalkış yapabilmelerine yardımcı olan ILS sisteminin yapılmasının ardından Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nden (DHMİ) 5 kişilik teknik ekip, geçen ay 5 gün boyunca test uçuşu gerçekleştirmişti.
Zonguldak Havalimanı’na uçuş yapmayı planlayan THY de bugün A319 tipi TC-JLZ tescilli TK6942 sefer sayılı uçak ile havalimanına test uçuşu yaptı. Havalimanına sorunsuz inen uçağın personelini Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli ve Havalimanı Müdürü Hasan Özşahin karşıladı. Kaymakam Keçeli, ILS cihazı takılmasının ardından THY’nin çalışmalarına hız verdiğini, artık tarifeli uçuşların başlamasını beklediklerini söyledi. Yaklaşık bir saat Zonguldak Havalimanı’nda kalan uçak, daha sonra havalimanından ayrıldı.

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THY, Zonguldak Havalimanı'na test uçuşu yaptıTHY, Zonguldak Havalimanı'na test uçuşu yaptı

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