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Thyateira kazılarında tapınak ve 67 mezar ortaya çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 17:49 | Son Güncelleme

 MANİSA Akhisar'daki Thyateria Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, Helenistik ve Roma Dönemi'ne ait olduğu düşünülen tapınak ve 67 mezara ulaşıldı.

Thyateira kazılarında tapınak ve 67 mezar ortaya çıkarıldı

Haldun AKYÜZ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA Akhisar'daki Thyateria Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, Helenistik ve Roma Dönemi'ne ait olduğu düşünülen tapınak ve 67 mezara ulaşıldı.
Akhisar merkezindeki Thyateira Antik Kenti'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Akhisar Belediyesi öncülüğünde 2011 yılında başlanan ve iki ayrı bölgede yürütülen kazı çalışmalarında önemli yapılar ortaya çıkarılmaya başlandı. Hastane Höyüğü olarak bilinen alanda yürütülen kazı çalışmalarında Helenistik ve Roma dönemine ait olduğu düşünülen dikdörtgen planlı bir tapınak ve 67 mezara ulaşıldı. Hastane Höyüğü'nde açığa çıkarılan tapınağın yaklaşık 19x 26.5 metre boyutlarında, dikdörtgen planlı, girişi doğudan mimari olarak İon düzeninde yer aldığı belirlendi.
Çalışmalar hakkında bilgi veren Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Engin Akdeniz, şunları söyledi:
"Höyükteki en eski buluntu Son Neolitik- İlk Kalkolitik Döneme tarihleniyor. Özellikle kuvvetli bir İlk Tunç Çağı yerleşiminin varlığının anlaşıldığı yayvan bir yerleşim olan Hastane Höyüğü'nün zaman içinde yoğun olarak tahrip edildiği, bu tahribatın bir sebebinin de höyüğün zirve kısmına inşa edilen anıtsal tapınak yapısı sebebiyle höyük toprağının yukarıya doğru bir platform oluşturacak şekilde çekilmesinden meydana geldiği önceki sezon kazılarımızla tespit edilmişti. Höyüğün bir dönem nekropol alanı olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Elde edilen bulgulardan burada bir yaşamın olduğu anlaşılmaktadır. Açığa çıkarılan mezarlarda tapınağa ait parçalarla birlikte az sayıda Orta Bizans mimari ve plastik parçaları da kullanılmıştır. Bugüne kadar açığa çıkarılan mezar sayısı 67'dir. Bu mezarlar üzerinde antropolojik incelemeler yani yaş, cinsiyet, ölüm şekli, kadınsa doğum sayısı gibi çalışmalar da yapılmaktadır."
Prof. Dr. Akdeniz, buldukları tapınağın 10. yüzyıla ait bir dini yapının varlığına işaret ettiğine dikkat çekerek, "Ancak bu yerleşimin çok uzun süreli olmadığı anlaşılmakta" dedi.

FOTOĞRAFLI

Thyateira kazılarında tapınak ve 67 mezar ortaya çıkarıldıThyateira kazılarında tapınak ve 67 mezar ortaya çıkarıldıThyateira kazılarında tapınak ve 67 mezar ortaya çıkarıldıThyateira kazılarında tapınak ve 67 mezar ortaya çıkarıldı

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