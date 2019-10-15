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Thyateira’da ’Roma Caddesi’nin sütunları ayağa kaldırılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 17:30 | Son Güncelleme

İncil’de Batı Anadolu’da olduğu anlatılan 7 kiliseden birine de ev sahipliği yapan Manisa’nın Akhisar ilçesinde bulunan Thyateria Antik Kenti’nde ’Roma Caddesi’ sütunlarının restorasyon çalışmalarında ikinci aşamaya geçildi.Lidyalılara ev sahipliği yapan Manisa’nın Akhisar ilçesindeki Thyateira (Tepe Mezarı) Antik Kenti’ndeki ’Roma Caddesi’ sütunlarının ayağa kaldırılması projesinde ilk bölüm sona erdi.

İncil’de Batı Anadolu’da olduğu anlatılan 7 kiliseden birine de ev sahipliği yapan Manisa’nın Akhisar ilçesinde bulunan Thyateria Antik Kenti’nde ’Roma Caddesi’ sütunlarının restorasyon çalışmalarında ikinci aşamaya geçildi.
Lidyalılara ev sahipliği yapan Manisa’nın Akhisar ilçesindeki Thyateira (Tepe Mezarı) Antik Kenti’ndeki ’Roma Caddesi’ sütunlarının ayağa kaldırılması projesinde ilk bölüm sona erdi. Proje kapsamında, 5 ayaklı ilk sütunlar ayağa kaldırılırken, 7 ayaklı sütunların da restorasyon çalışmalarına başlanacağı belirtildi. İncil’de Batı Anadolu’da olduğu anlatılan 7 kiliseden birine de ev sahipliği yapan Thyateria, Güney Kore başta olmak üzere birçok dünya ülkesinden ziyaretçileri ağırlıyor. İnanç turizmi açısından Ege Bölgesi’nin önemli noktalarından birisi olan Akhisar’da, Kuzey-Güney doğrultulu ’Roma Caddesi’ tekrar canlandırılıyor.
Akhisar Belediyesi tarafından restorasyonu yaptırılan ’Roma Caddesi’ sütunlarının kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Uluslararası Tarihi Anıtlar Onarım Kuralları olarak bilinen ’Venedik Tüzüğü’ne göre yapılan tarihi Roma Caddesi sütunu hakkında bilgiler veren Restoratör Taş Ustası Mehmet Limon, “Thyateira Roma Caddesi geçen yıl Kasım ayında başlamış olup projenin 1 yıllık süreci vardı. Etap olarak ayrılmıştı. Birinci etabı şimdilik tamamladık, ikinci etabın da malzemeleri geldi. İkinci etapta 7 sütundan ve 5 kemerden oluşuyor. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor, özgün malzeme mermer olduğu için bunu temin noktasında biraz zorlanıyoruz. Anıtların onarılmasında, eski ve yeni yapıları birlikte kullanırken aynı görünümü elde edemiyoruz. Venedik Tüzüğü’ne göre yapılması gerekli herhangi bir eklemenin mimari kompozisyondan farkı anlaşılabilmeli ve gününün damgasını taşımalıdır. Hedefimiz en yakın zamanda hava koşulları el verdiği sürece bir şekilde en kısa vadede tamamlayacağız” dedi.

Thyateira’da ’Roma Caddesi’nin sütunları ayağa kaldırılıyor

Thyateira’da ’Roma Caddesi’nin sütunları ayağa kaldırılıyor

Thyateira’da ’Roma Caddesi’nin sütunları ayağa kaldırılıyor

Thyateira’da ’Roma Caddesi’nin sütunları ayağa kaldırılıyor

Thyateira’da ’Roma Caddesi’nin sütunları ayağa kaldırılıyor

Thyateira’da ’Roma Caddesi’nin sütunları ayağa kaldırılıyor

Thyateira’da ’Roma Caddesi’nin sütunları ayağa kaldırılıyor

Thyateira’da ’Roma Caddesi’nin sütunları ayağa kaldırılıyor

Thyateira’da ’Roma Caddesi’nin sütunları ayağa kaldırılıyor

Thyateira’da ’Roma Caddesi’nin sütunları ayağa kaldırılıyor

Thyateira’da ’Roma Caddesi’nin sütunları ayağa kaldırılıyor

Thyateira’da ’Roma Caddesi’nin sütunları ayağa kaldırılıyor

Thyateira’da ’Roma Caddesi’nin sütunları ayağa kaldırılıyor
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