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THY'DE DOLULUK ORANI YÜZDE 80 OLDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 16:13 | Son Güncelleme

TÜRK Hava Yolları (THY) 2018 yılı Aralık verilerine göre, 2017 yılına oranla yüzde 1 artarak yüzde 80,2 doluluk oranına ulaştığını açıkladı.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)
TÜRK Hava Yolları (THY) 2018 yılı Aralık verilerine göre, 2017 yılına oranla yüzde 1 artarak yüzde 80,2 doluluk oranına ulaştığını açıkladı. Ayrıca Ocak-Aralık 2018 yılı Trafik verilerine göre ise, önceki yıla göre talepte ve yolcu sayısında yaklaşık yüzde 10 artışla yolcu sayısı 75,2 milyona ulaştığı da belirtildi.
Konuyla ilgili olarak THY Başın Müşavirliği'nden yapılan Aralık 2018 yılı verileriyle ilgili yapılan açıklamaya göre, taşınan yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 1'lik artış göstererek 5,5 milyona, toplam doluluk oranı ise yüzde 80,2'ye ulaştı. Aralık ayında, toplam doluluk geçen yılın aynı dönemine göre 0,5 puan arttı. Dış Hat doluluk 0,5 puanlık artışla yüzde 80 olarak gerçekleşirken, İç Hat uçuşlarda ise yüzde 84 doluluk oranına ulaşıldı. Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yaklaşık yüzde 3'lük bir artış yaşandı. Dıştan dışa transfer yolcu hariç yurt dışı yolcu sayısında ise yüzde 8'lik bir artış yaşandı.

ÇİFT HANELİ BÜYÜME DEVAM ETTİ
Kargo uçuşlarında büyümenin dikkat çekildiği açıklama şöyle devam etti:
Kargo ve Posta hacmi, geçtiğimiz aylardaki çift haneli büyüme trendine devam ederek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 arttı. Kargodaki bu büyümeye yüzde 33 ile Kuzey Amerika, yüzde 33 ile Afrika, yüzde 17 ile Uzak Doğu ve yüzde 17 ile Avrupa katkı sağladı. Aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre yolcu doluluk oranında Afrika'da yaklaşık 2,5 puan, Kuzey Amerika, Uzak Doğu ve Orta Doğu'da ise 1'er puanlık artış gerçekleşti.

1,4 MİLYON TON KARGO TAŞINDI
Ocak-Aralık 2018 Trafik Sonuçları değerlendirmesine göre ise, 2018 yılında 2017'ye göre talepte ve yolcu sayısında yaklaşık yüzde 10 artış sağlandı ve yolcu sayısı 75,2 milyona ulaştığı belirtildi. Ayrıca toplam yolcu doluluk oranı, Ocak-Aralık döneminde 3 puanlık artış ile yüzde 82 olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu 3 puan artarak yüzde 81 seviyesine ulaşırken, yurt içi yolcu doluluğu ise yaklaşık 1 puan artarak yüzde 85 seviyesine ulaştığının altı çizildi. Dıştan dışa transfer yolcu (transit yolcu) hariç tutulduğunda yurt dışı yolcu sayısında yaklaşık yüzde 12'lik önemli bir artış yaşandığı görüldü. 2018 yılında toplam taşınan Kargo ve Posta, geçen seneye göre yüzde 25 artarak 1,4 milyon tona ulaştı.

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