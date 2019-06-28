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THY'DE İLKER AYCI YENİDEN YÖNETİM KURULU BAŞKANI SEÇİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 23:17 | Son Güncelleme

TÜRK Hava Yolları'nın (THY) bugün gerçekleşen Olağan Genel Kurulu'nda, yapılan oylama sonucu THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı'na yeniden İlker Aycı seçildi.

Enver ALAS/İSTANBUL,(DHA)-TÜRK Hava Yolları'nın (THY) bugün gerçekleşen Olağan Genel Kurulu'nda, yapılan oylama sonucu THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı'na yeniden İlker Aycı seçildi.
Türk Hava Yolları'nın Olağan Genel Kurulu, şirketin Yeşilköy'de bulunan Genel Müdürlük binasında gerçekleştirildi. Olağan Genel Kurulda, yapılan oylama sonucunda THY'nin mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İlker Aycı, yeniden göreve getirildi. Genel Kurulun sonucu Türk Hava Yolları tarafından akşam saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformuna(KAP) yapılan açıklamayla duyuruldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeliklerine C grubu hisseyi temsilen ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak İlker Aycı'nın, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Mecit Eş'in, Yönetim Kurulu üyeleri olarak Bilal Ekşi, Orhan Birdal, Mithat Görkem Aksoy ve Salim Arda Ermut'un, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri olarak Ogün Şanlıer, Fatmanur Altun ve Mehmet Muzaffer Akpınar'ın 2 yıllık süre için görev yapmak üzere seçilmelerine karar verildiği bildirildi.

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